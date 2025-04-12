وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة في مسعى التوصل لاتفاق في غزة

توجَّه الوفد المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان، السبت، إن “الزيارة جاءت بناءً على دعوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية”، مشيرة إلى أنه سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.

جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن البدء بالمرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي توصف بأنها حرب إبادة جماعية، وكانت قد بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو 14 ألف مفقود.