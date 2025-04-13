أقدم مستشفيات غزة.. ماذا نعرف عن المستشفى المعمداني؟

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مبنى الاستقبال في المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة، وخروجه عن الخدمة.

ماذا نعرف عن المستشفى المعمداني؟

المستشفى الأهلي العربي أو المستشفى المعمداني هو أحد المستشفيات العاملة في مدينة غزة، ويقع في حي الزيتون جنوبي المدينة، وتديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

يُعَد من أقدم مستشفيات المدينة، إذ أُسّس عام 1882 بواسطة جمعية رسالة الكنيسة التابعة لكنيسة إنجلترا.

خلال الحرب العالمية الأولى تعرَّض المستشفى للتدمير والسرقة والنهب، وأُعيد بناؤه لاحقًا وتسميته المستشفى الأهلي العربي عام 1919.

بين عامَي 1954 و1982، أدارت المستشفى البعثة الطبية التابعة لكنيسة المذهب المعمداني الجنوبي.

خلال الإدارة المصرية لقطاع غزة، ألغت قانون الوقف الأهلي في غزة، مما عرَّض المستشفى وممتلكاته وأراضيه لخلاف على الملكية.

في عام 1980، تولت إدارة المستشفى الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

تتولى الجمعية المتحدة الفلسطينية بالولايات المتحدة تمويل المستشفى.

يقدّم المستشفى الذي يضم نحو 80 سريرًا خدماته من خلال أقسام الطوارئ، والجراحة العامة وجراحة العظام، والعمليات، والولادة، والحروق، والعيادات الخارجية، والتصوير الإشعاعي للثدي، والصيدلية، والمختبر، والعلاج الطبيعي والأشعة.

يتألف المستشفى من مبنيين، الأول تراثي قديم، والأخير شُيد عام 2018 لتقديم خدمات تشخيصية مساندة.



مجزرة المستشفى المعمداني

خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، وتحديدًا مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد المستشفى واحدة من أبشع مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أغارت طائراته على ساحات المستشفى التي تضم آلاف النازحين، مما أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني وإصابة نحو 600 آخرين.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المستشفى فقد قدراته أمام الأعداد الكبيرة للإصابات، موضحًا أن الجرحى “ينزفون حتى الموت”.

واليوم الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في غزة خلال ساعات الفجر، مما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال وإلحاق أضرار بمبان أخرى.

“إهانة لجميع المسيحيين”

وأدان بطاركة ورؤساء كنائس القدس قصف المستشفى المعمداني، اليوم الأحد. وقال السكرتير الثاني لمجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، أحد رعاة كاتدرائية القديس جورج الأنجليكانية، القس الكنن دون بندر إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة في أحد الشعانين يُعَد “إهانة لجميع المسيحيين وانتهاكًا لجميع قواعد السلوك الانساني”.

وأضافوا في بيان أن المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ليس أقدم مستشفى في غزة فحسب، بل هو أيضًا المستشفى المسيحي الوحيد في قطاع غزة.