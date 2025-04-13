أوقعتهم بين قتيل وجريح.. القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة برفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس، شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”، وَفق بيان عبر منصة تلغرام، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلِق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة رعيم، الواقعة بمحاذاة القطاع.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة (إكس) “عقب الإنذارات التي دوت في رعيم الساعة 15:58 بالتوقيت المحلي، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من قطاع غزة”، ولم يعلن جيش الاحتلال عن وقوع إصابات أو أضرار جراء.

وأمس السبت، تحدث جيش الاحتلال عن اعتراض صاروخ قال إنه أطلِق من قطاع غزة نحو مستوطنات مجاورة للقطاع.

وسبق ذلك، اعتراض 3 صواريخ أخرى أطلقت من القطاع، وَفق بيان للجيش.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من خان يونس جنوبي القطاع تجاه مستوطنات نير إسحاق وصوفا وحوليت المحاذية لغزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.