اللحظات الأولى لقصف روسي على مدينة سومي الأوكرانية ومقتل وإصابة العشرات (فيديو)

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 21 شخصا وإصابة 83 آخرين بينهم 7 أطفال جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرقي البلاد.

وكتب القائم بأعمال رئيس بلدية سومي أرتيم كوبزار على مواقع التواصل “سقط اليوم عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم صاروخي”، مضيفا أن “العدو عاود استهداف المدنيين”.

وأظهر مقطع مصوَّر سيارات محترقة وتصاعد أعمدة دخان في المدينة التي تقع على بُعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

وكانت روسيا قد أعلنت، الشهر الماضي، سيطرتها على قرية في منطقة سومي لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب على أوكرانيا عام 2022.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا بصاروخ باليستي على وسط مدينة سومي شمال شرقي البلاد، الأحد، خلَّف “عشرات القتلى والجرحى”.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل “هجوم بصاروخ باليستي روسي مروع على سومي. وفقا للمعطيات الأولية، هناك عشرات القتلى والجرحى من المدنيين”، مضيفا “هذا في يوم يذهب الناس إلى الكنيسة: أحد الشعانين. لا يفعل ذلك سوى الأوغاد”.

القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي الأوكرانية: عدد كبير من القتلى جراء هجوم صاروخي روسي استهدف المدينة وكالة الأنباء الأوكرانية: إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق البلاد جراء تهديد روسي بشن هجوم باستخدام الصواريخ الباليستية#الجزيرة_مباشر #روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/p9qH3ZfsPZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2025

وشنت روسيا هجوما كبيرا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتسيطر حاليا على 20% تقريبا من أراضيها في الشرق والجنوب.

وحققت قوات روسية تقدما بطيئا في الشرق أخيرا، لكن الحرب تهيمن عليها الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، قولها إن أوكرانيا شنت هجومين على بنية تحتية روسية للطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووافقت أوكرانيا وروسيا على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بمخالفة هذا الاتفاق.