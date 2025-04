“جهاد المشروبات”.. جماعة هندية متطرفة تستهدف شركة يملكها مسلمون (فيديو)

استهدفت جماعة “هندوتفا” الهندوسية المتطرفة في الهند، التي تضم رجل الدين الهندوسي الشهير ورجل الأعمال رامديف، شركة مشروبات يملكها مسلمون، ووصفت تصنيع مشروب “روح أفزا” بأنه “جهاد المشروبات”، في محاولة لربطه بأنشطة غير قانونية.

وغالبًا ما تستهدف هذه الجماعة المتطرفة المسلمين من خلال وصف أنشطتهم بأشكال مختلفة من “الجهاد”، مثل “جهاد الحب” و”جهاد الأرض” و”جهاد التصويت” وغيرها، لتشويه صورة المجتمع المسلم. والآن، أطلق رامديف، المقرب من الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا اليميني، مصطلح “جهاد المشروبات”.

بدأت القضية بعد أن نشرت شركة باتانجالي التابعة لرامديف مقطع فيديو على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم فيه أن شركة تبيع المشروبات تستخدم أرباحها لبناء المساجد والمدارس الإسلامية.

وفي 3 إبريل/نيسان الجاري، نشرت شركة باتانجالي مقطع الفيديو على فيسبوك، وكتبت “احمِ عائلتك وأطفالك الأبرياء من سُم منظف المراحيض الذي يباع باسم ‘جهاد المشروبات’ والمشروبات الباردة. لا تُدخل إلى بيتك إلا شربات وعصائر باتانجالي فقط”.

ويظهر رامديف في الفيديو وهو يهاجم المشروبات الغازية، مدعيًا أنها مثل منظف مراحيض، يتم استهلاكها بحجة إرواء العطش في الصيف.

وقال رامديف في الفيديو “بحجة إرواء العطش في الصيف، يشرب الناس مشروبات باردة تشبه منظفات المراحيض. من جهة، هناك هجوم بسُمّ يشبه منظف المراحيض، ومن الجهة الأخرى، هناك شركة تبيع المشربات وتستخدم أرباحها لبناء المساجد والمدارس الإسلامية. لا بأس، هذا دينهم”.

وأضاف رامديف “إذا شربت ذلك المشروب فإنك تدعم بناء المساجد والمدارس الإسلامية. أما إذا شربت شربات الورد من باتانجالي فأنت تدعم إنشاء الغوروكولات وأتشاريكولام وجامعة باتانجالي ومجلس التعليم الهندي. لهذا أقول: كما أن هناك جهاد الحب وجهاد التصويت، هناك أيضًا جهاد المشروبات. لذا، عليك أن تحمي نفسك منه”.

