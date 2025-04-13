“جهاد المشروبات”.. جماعة هندية متطرفة تستهدف شركة يملكها مسلمون (فيديو)

استهدفت جماعة “هندوتفا” الهندوسية المتطرفة في الهند، التي تضم رجل الدين الهندوسي الشهير ورجل الأعمال رامديف، شركة مشروبات يملكها مسلمون، ووصفت تصنيع مشروب “روح أفزا” بأنه “جهاد المشروبات”، في محاولة لربطه بأنشطة غير قانونية.

وغالبًا ما تستهدف هذه الجماعة المتطرفة المسلمين من خلال وصف أنشطتهم بأشكال مختلفة من “الجهاد”، مثل “جهاد الحب” و”جهاد الأرض” و”جهاد التصويت” وغيرها، لتشويه صورة المجتمع المسلم. والآن، أطلق رامديف، المقرب من الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا اليميني، مصطلح “جهاد المشروبات”.

بدأت القضية بعد أن نشرت شركة باتانجالي التابعة لرامديف مقطع فيديو على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم فيه أن شركة تبيع المشروبات تستخدم أرباحها لبناء المساجد والمدارس الإسلامية.

وفي 3 إبريل/نيسان الجاري، نشرت شركة باتانجالي مقطع الفيديو على فيسبوك، وكتبت “احمِ عائلتك وأطفالك الأبرياء من سُم منظف المراحيض الذي يباع باسم ‘جهاد المشروبات’ والمشروبات الباردة. لا تُدخل إلى بيتك إلا شربات وعصائر باتانجالي فقط”.

ويظهر رامديف في الفيديو وهو يهاجم المشروبات الغازية، مدعيًا أنها مثل منظف مراحيض، يتم استهلاكها بحجة إرواء العطش في الصيف.

تسهم في تمويل بناء المساجد

وقال رامديف في الفيديو “بحجة إرواء العطش في الصيف، يشرب الناس مشروبات باردة تشبه منظفات المراحيض. من جهة، هناك هجوم بسُمّ يشبه منظف المراحيض، ومن الجهة الأخرى، هناك شركة تبيع المشربات وتستخدم أرباحها لبناء المساجد والمدارس الإسلامية. لا بأس، هذا دينهم”.

وأضاف رامديف “إذا شربت ذلك المشروب فإنك تدعم بناء المساجد والمدارس الإسلامية. أما إذا شربت شربات الورد من باتانجالي فأنت تدعم إنشاء الغوروكولات وأتشاريكولام وجامعة باتانجالي ومجلس التعليم الهندي. لهذا أقول: كما أن هناك جهاد الحب وجهاد التصويت، هناك أيضًا جهاد المشروبات. لذا، عليك أن تحمي نفسك منه”.

"If you drink that sharbat (Roohafza), madarsa's will be built. If you drink Patanjali Gulab sharbat, gurukuls will be built." – Lala Ramdev, who is using islamophobia as a legit marketing strategy to build a business empire. pic.twitter.com/uwipUge4kt — PuNsTeR™ (@Pun_Starr) April 9, 2025

وبينما انتشر الفيديو على وسائل التواصل، واجه رامديف انتقادات لاستخدامه عبارات معادية للإسلام في ترويج منتجاته.

ومع ذلك، بدأ أنصاره ومؤيدو أيديولوجية هندوتفا اليمينية أيضًا في استهداف شربات “روح أفزا”، من خلال تسليط الضوء على جوانب سلبية مزعومة وربطها بالمسلمين.

وتنتج هذا المشروب شركة “همدرد”، التي أسَّسها المسلم البارز والمختص في الطب اليوناني، حكيم عبد الحميد، عام 1906. وتدير الشركة الآن مؤسسة خيرية.

دعم من الحكومة

وفي حديثه للجزيرة مباشر، رأى محمد أديب، القيادي المسلم وعضو البرلمان السابق، أن مثل هذه الأنشطة التي تستهدف المسلمين وشركاتهم تجري بدعم من الحكومة.

وقال أديب “من المؤسف أن الحكومة صامتة تجاه ما يحدث في الهند. ما هو أكثر خطورة من إدخال الدين في منافسة الشركات لقمع مجتمع معيَّن؟ هذا يحدث لشركة قدَّمت الكثير للبلد لأكثر من 100 عام، ووفرت فرص عمل، وأنشأت سلسلة من الأنشطة المفيدة”.

وأضاف “إنه حظ سيئ لهذا البلد أن هؤلاء الأشخاص يتلقون الدعم من الحاكم الحالي. لهذا السبب، يستطيعون قول مثل هذا الهراء. عندما تتغير الحكومة، سيعود هؤلاء إلى رشدهم. لكن أولئك الذين ينتخبون هذه الحكومة يكرهون المسلمين”.

وشكك أديب أيضًا في مصداقية رامديف، مشيرًا إلى القضايا المرفوعة ضده والملاحظات الصادرة عن المحاكم بشأن شركته، إذ تواجه باتانجالي التابعة لرامديف عددًا من القضايا في مختلف المحاكم، لا سيما في ولاية كيرالا، لانتهاكها قانون العقاقير والعلاجات السحرية (الإعلانات غير اللائقة) لعام 1954.

واتُّهمت الشركة بإطلاق مزاعم غير مدعومة بشأن منتجاتها، بما في ذلك وعود بعلاج أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وفيروس كوفيد-19.

ووجهت المحكمة العليا في الهند انتقادات لممارسات باتانجالي الدعائية، وأمرت الشركة بإزالة الإعلانات المضللة وتعليق بيع بعض المنتجات التي ألغت حكومة أوتاراخند تراخيصها.

كما أمرت هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند (FSSAI) بسحب دفعة من مسحوق الفلفل الأحمر التابع لباتانجالي بسبب عدم الالتزام بلوائح السلامة.

خطاب طائفي

وفي تعليقه على القضية للجزيرة مباشر، أشار محمد رياض، الأستاذ في جامعة عليا، إلى التنافس بين الطب اليوناني الذي يهيمن عليه المسلمون والطب الأيورفيدي (نوع من الطب التقليدي في الهند) الذي يهيمن عليه الهندوس.

وقال رياض “الآن، يطلقون مشروباتهم الخاصة. هم يعلمون أن روح أفزا مشروب شعبي يستخدمه الهندوس أيضًا. يريدون الإضرار بسوق روح أفزا في أوساط الهندوس من خلال استخدام الخطاب الطائفي”.

وأضاف رياض أن الهدف الحقيقي هو استهداف شركة همدرد بأكملها لأن لها ارتباطًا بالمسلمين، وقال “كل ما يملكه المسلمون في الهند -سواء أكان مؤسسة أم منتجًا أم شخصية- لا يتماشى مع الرواية الحالية. أي مسلم جيد ومواطن صالح هو مشكلة بالنسبة لهم. هذه هي القضية”.