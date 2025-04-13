حكومة غزة ترد على مزاعم جيش الاحتلال بعد قصف مستشفى المعمداني وتدميره (فيديو)

وصف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصف مستشفى المعمداني بأنها “مختلقة وكاذبة” مؤكدًا أن القصف جريمة موثقة ومكتملة الأركان.

وقال المكتب في بيان “نستنكر بشدة الادعاءات الباطلة التي أطلقها جيش الاحتلال لتبرير جريمته النكراء بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة”.

وأضاف “نؤكد أن هذه المزاعم الكاذبة لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على جريمة مكتملة الأركان بحق منشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي”.

وأكد البيان “المستشفى المعمداني منذ تأسيسه مؤسسة طبية صرف، تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين من المرضى والجرحى، ولم يكن يومًا مقرًّا لأي نشاط عسكري من أي جهة كانت، كما يدعي الاحتلال لتضليل الرأي العام وتبرير جريمته البشعة”.

وشدد البيان على أن “الادعاء بوجود مجمع قيادة وسيطرة داخل المستشفى هو ادعاء مختلق، يفتقر لأي دليل، ويأتي ضمن سياسة التضليل الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال في كل مرة يرتكب فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء وبحق المؤسسات المدنية والطبية”.

ويُقدّم المستشفى المعمداني خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية.

إسرائيل تقر بقصف المستشفى المعمداني

وفجر الأحد، استهدفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة؛ مما أدى إلى خروجه عن الخدمة وعدم قدرته على استقبال جرحى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

واستهدف الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال في المستشفى؛ مما أدى إلى تدمير المبنى واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بالغة بأقسام أخرى.

وأقر جيش الاحتلال بقصف المستشفى زاعما أن “حركة حماس تستخدمه للتخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل”.

وفي هذا الصدد، لفت المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن ما يفنّد “رواية الاحتلال بشكل قاطع هو أن القصف والغارات استهدفت مبنى المستشفى بشكل مباشر ومتعمد، في وقت كان يكتظ بمئات المرضى، والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين”.

وتساءل البيان “أين هي غرف القيادة والسيطرة المزعومة التي يدّعي الاحتلال وجودها؟ وهل يُعقل أن تُنشأ مراكز عسكرية داخل مرافق يعالج فيها الجرحى وبين أسرّة المرضى؟!”.

واعتبر البيان أن هذا “الادعاء السخيف لا يصمد أمام أبسط منطق، ويُعد غطاءً مفضوحًا لجريمة ضد الإنسانية موثقة بكل المعايير”، مشددا على أن الجريمة لا يمكن تبريرها بأي ذريعة ولا تغطيتها بأي كذبة.

وتابع المكتب في بيانه، قائلا إن “تذرّع الاحتلال باستخدام ذخائر دقيقة، لا يبرر استهداف منشأة طبية محمية، كما أن إطلاق تحذيرات مزعومة لا يعفي الجاني من المسؤولية القانونية، خاصةً في ظل استمرار استهداف المرافق الطبية والمؤسسات الإنسانية بشكل متكرر”.

استخدام فزاعة المقاومة

وأردف البيان “لقد اعتاد الاحتلال على استخدام فزاعة المقاومة داخل المرافق المدنية كمبرر لارتكاب المجازر، دون تقديم أي أدلة موضوعية، وهو سلوك متكرر يعكس استخفافًا صريحًا بالقانون الدولي الإنساني واستهانة بحياة المدنيين تحت مبررات كاذبة وواهية”.

وحمل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهداف المستشفى المعمداني، واعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان.

وطالب الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية والحقوقية، بإيفاد لجان تحقيق دولية محايدة “للكشف عن حقيقة هذه الجريمة، ووضع حد للتضليل الإعلامي الذي تمارسه آلة الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة”.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن “محاولات الاحتلال لتبرير جرائمه لن تُسقط من ذاكرة العالم هول الفظائع التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيبقى المستشفى المعمداني شاهدًا على جريمة لا يمكن طمسها بالبيانات الكاذبة ولا بالإخراج الدعائي والتسويق الفاشل”.

وكان المستشفى قد شهد واحدة من أبشع مجازر جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، عند قصفه له في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال وجود المئات من النازحين والمرضى والجرحى بداخله؛ مما أسفر عن استشهاد 471 فلسطينيًّا وإصابة مئات آخرين.

ويقع المستشفى على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882.

وتحول المعمداني إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا.

ويستقبل المستشفى يوميا عشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها القطاع منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي.