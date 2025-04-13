سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيَّرتين إسرائيليتين وتقصف تجمعا للاحتلال في محور موراغ

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أنها قصفت تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في “محور موراغ” شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسيطرت على طائرتين مسيَّرتين.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركزًا لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في منطقة ‘موراغ’ شمال مدينة رفح”.

ويقع “محور موراغ” الحيوي جنوبي قطاع غزة، في المنطقة الواقعة بين مدينتَي رفح وخان يونس ويفصل بينهما، وهو منطقة استراتيجية، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليه بعد استئنافه عدوانه على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “سيطرنا على طائرتين صهيونيتين من نوع ‘كواد كابتر’ خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة”.

وكانت سرايا القدس قد نشرت، الأربعاء الماضي، مقطعًا مصوَّرًا لتفجير عبوة ناسفة في دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأعلنت السرايا، الأحد الماضي، تدمير آلية عسكرية للاحتلال بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب” نهاية شارع مسجد طارق بن زياد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.