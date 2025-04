قطر تدين مقتل سودانيين بهجمات على مخيمين بالفاشر.. والأمم المتحدة تدعو للتحقيق والمحاسبة

أدانت دولة قطر، اليوم الأحد، الهجمات المسلحة على مخيّمي نازحين وفرق إغاثة قرب مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور غربي السودان.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان “تدين دولة قطر بشدة الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين في إقليم دارفور بالسودان، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وعدتها انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت الخارجية القطرية “الحاجة الماسة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها”.

كما دعت إلى “ضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الإقليم”.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان.

ولليوم الثالث تواليا، واصلت قوات الدعم السريع “الهجوم على الفاشر، بما فيها مخيما زمزم وأبو شوك للنازحين، وسط موجة نزوح كبيرة من مخيم زمزم إلى داخل المدينة” وفق ما أفاد الجيش السوداني ولجان شعبية إغاثية.

وفجر الأحد، أعلنت “تنسيقية لجان المقاومة” في الفاشر بولاية شمال دارفور مقتل 45 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين، أمس السبت، مشيرة إلى وجود قتلى آخرين لم يتم حصرهم ومعرفة هوياتهم.

وقالت الأمم المتحدة إن هجوما على مخيم زمزم قتل فيه جميع أفراد آخر طاقم طبي كان هناك.

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات ودعا إلى وقف فوري للقتال واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة تقود البلاد إلى السلام والاستقرار، وذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن “العديد من الأشخاص فقدوا أرواحهم في هجمات على مدنيين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومنطقة زمزم والمناطق المحيطة بها التي لجأ إليها نازحون”.

وأضاف البيان “مدينة الفاشر ظلت تحت الحصار لأكثر من عام، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية”.

ونقل البيان تصريح غوتيريش الذي أكد أن “الهجمات التي تستهدف المدنيين والهجمات العشوائية، محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي.

كما دعا إلى “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الهجمات، وإلى إنهاء القتال على الفور واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة تقود السودان إلى السلام والاستقرار”.

