قوات الدعم السريع تسيطر على مخيم زمزم للنازحين جنوب غربي مدينة الفاشر

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع سيطرت على مخيم زمزم للنازحين جنوب غربي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وطبقًا لمصادر الجزيرة مباشر فإن عددًا من القتلى والجرحى من النازحين سقطوا إثر الهجوم العنيف الذي شنته قوات الدعم السريع على المخيم صباح اليوم.

وذكرت المصادر ذاتها أن معارك عنيفة اندلعت لليوم الثالث على التوالي بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش والقوات المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة معه.

نزوح جماعي بمخيم زمزم

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عمليات نزوح جماعي لسكان مخيم زمزم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأظهرت المقاطع عشرات السكان وهم ينزحون على أرجلهم وعلى ظهر الدواب من المخيم إلى داخل أحياء مدينة الفاشر بعد استمرار الاشتباكات.

مقتل 450 شخصًا في الفاشر

من جهتها، أفادت حركة جيش تحرير السودان بمقتل 450 شخصًا إثر هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين بداخلها.

وقالت الحركة إن عشرات الآلاف نزحوا داخل أحياء مدينة الفاشر إثر الهجوم البربري الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين جنوب غربي المدينة.

ودعت قيادة الجيش إلى التحرك بسرعة لإنقاذ حياة حوالي مليون ونصف مليون شخص في مدينة الفاشر.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، منذ إبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص منذ أسابيع مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.