أعلنوا قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون.. الحوثيون يوجهون رسالة لتل أبيب وواشنطن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، أنها أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون، كما هاجمت هدفا حيويا بطائرة مسيّرة.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع إنه “تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين2، استهدف قاعدة سودت ميخا (العسكرية) لإطلاق صواريخ أريحا وبطاريات صواريخ حيتس بمنطقة شرق أسدود المحتلة (جنوب)”.

وأضاف “الصاروخ الآخر نوع ذو الفقار، استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)”.

وتابع سريع “العمليتان أحدثتا حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرتا الملايين منهم على دخول الملاجئ”.

كما نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة “عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا (لم يحدد طبيعته) في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة”، وفقا لسريع.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، إن “على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يتراجع عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج”.

وأضاف “هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال عبر بيان أن صاروخا أُطلق من اليمن، زاعما أنه تم اعتراضه؛ مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت قبل الإعلان الحوثي الجديد، أطلق الحوثيون 19 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، منذ استئنافها الحرب بغزة في 18 مارس/آذار الماضي.

غارات أمريكية تستهدف مصنعا للسيراميك غرب صنعاء

في سياق متصل، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، بأن الطيران الأمريكي استهدف بثلاث غارات مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأشارت القناة إلى “ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 6 شهداء و20 جريحا إثر غارات العدوان الأمريكي”.

وزارة الصحة:

ارتفاع الحصيلة إلى 6 شهداء و 20 جريحا إثر غارات العدوان الأمريكي على مصنع السواري منطقة متنة في بني مطر pic.twitter.com/xXa94H5uId — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 13, 2025

الحوثيون يعلنون عدد القتلى بالغارات الأمريكية

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن مقتل 117 مدنيا جراء الغارات الأمريكية على اليمن منذ 16 مارس المنصرم.

وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا) إن ” 117 شهيدا و221 جريحا مدنيا هم حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس بينهم نساء وأطفال”، حسب موقع 26 سبتمبر التابع للجماعة.

وأضاف الأصبحي أن “189 شخصا قتلوا مع إصابة و575 منذ بداية إسناد اليمن لغزة إلى 16 مارس”، منذ أكثر من عام.