إدانات دولية واسعة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بقطاع غزة (فيديو)

توالت الردود العربية والدولية المنددة بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وفجر الأحد، استهدفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة؛ مما أدى إلى خروجه عن الخدمة وعدم قدرته على استقبال جرحى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

واستهدف الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال في المستشفى، فدمّر المبنى وألحق أضرارا بالغة بأقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية.

لندن

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا “إسرائيل إلى وقف هجماتها المدانة على المستشفيات في غزة، بعد قصف مستشفى المعمداني” أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في القطاع المدمر.

كتب لامي على منصة إكس أن “هجمات إسرائيل على المؤسسات الطبية قلصت في شكل ملحوظ إمكان تلقي العناية الصحية في غزة.. هذه الهجمات المدانة ينبغي أن تتوقف”، مضيفا أن الدبلوماسية وحدها وليس “حمام الدماء” ستتيح قيام “سلام دائم”.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس أدان بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني، واصفًا إياه بـ”الهجوم غير المقبول”.

الوزير كرر مطالبته “باحترام البُنى التحتية المدنية والطواقم الطبية في مناطق النزاع”.

وقال إن “استهداف المنشآت الصحية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية في جميع الظروف.

وأضاف الوزير الإسباني أن “للشعب الفلسطيني الحق في السلام”.

Inadmisible ataque hoy al hospital Al-Ahli en Gaza. Reitero la condena y la exigencia del respeto a las infraestructuras y personal sanitario. Atacar infraestructuras civiles es contrario al Derecho Internacional Humanitario. El pueblo palestino tiene derecho a la paz. — José Manuel Albares (@jmalbares) April 13, 2025

عبّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن “استيائه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي في مدينة غزة” مؤكدًا أن ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

الوزير كتب في تدوينة عبر منصة إكس “حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية هو واجب إنساني أساسي لا يمكن تجاهله”، مشددًا على أن النرويج تُدين بشدة جميع الهجمات التي تُرتكب بحق المدنيين والمرافق الصحية في خرق صارخ للقانون الدولي.

I am appalled by the Israeli attack on the Al-Ahli Hospital in Gaza. Protecting patients and healthcare personnel is a core humanitarian obligation. Norway condemns all attacks that are committed in breach of international humanitarian law. — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) April 13, 2025

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن محاربة ما سمته “إرهاب حماس الوحشي” وفق زعمها، لا يُعفي أي طرف من الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، مشددة على أن حماية الأماكن المدنية، خاصة المستشفيات، تمثل أولوية لا يمكن تجاهلها.

الوزيرة تساءلت “كيف يمكن إخلاء مستشفى في أقل من 20 دقيقة؟”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني، وأثار موجة واسعة من التنديد الدولي.

أنالينا أعربت عن دعمها لوقف إطلاق نار دائم في القطاع، مشيرة إلى أن ذلك لا بد أن يترافق مع إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى) وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة.

وحذرت من أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى “مزيد من المعاناة، والكراهية، والتهجير”.

Der grausame Hamas-Terror gehört bekämpft. Aber humanitäres Völkerrecht gilt, mit besonderer Schutzverpflichtung für zivile Orte. Wie soll ein Krankenhaus in weniger als 20 Min. evakuiert werden? #Gaza (1/2) — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 13, 2025

أعرب رئيس الوزراء ميشيل مارتن عن استيائه الشديد من القصف الصاروخي الذي استهدف مستشفى الأهلي في غزة، مؤكدًا أن الهجوم تسبب في نقص حاد في الرعاية الطارئة للمدنيين في شمال القطاع.

ووصف مارتن ما يحدث بأنه جزء من “تطور أوسع نطاقًا وغير مقبول على الإطلاق في الحروب الحديثة”، مشددًا على ضرورة وقف القتل العشوائي واستهداف المدنيين فورًا.

Appalled by the missile strike on the Al-Ahli hospital, leaving northern Gaza critically short of emergency care. This is part of a wider and deeply unacceptable development in modern warfare. The wanton killing and targeting of civilians has to end. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 13, 2025

أدان الأردن بأشد العبارات، الأحد، قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني وإخراجه بالكامل عن الخدمة، معتبرا ذلك خرقا فاضحا للقانونين الدولي والإنساني، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

واعتبرت الخارجية ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

‏وأكدت الخارجية الأردنية “رفض المملكة المطلق وإدانتها مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

وأكّد الناطق الرسمي… pic.twitter.com/3bkyGyYGTz — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 13, 2025

وحذرت من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

أدانت مصر الغارات الإسرائيلية على مستشفى المعمداني وحذرت من كارثة إنسانية، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة بحق الفلسطينيين.

الخارجية المصرية طالبت في بيان بـ”الوقف الفوري لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة إنسانية تتحملها إسرائيل بالكامل”.

كما طالبت الخارجية “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وزارة الخارجية أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات “الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددةً رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني”.

السعودية طالبت “المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة”.