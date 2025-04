إدانات دولية واسعة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بقطاع غزة (فيديو)

توالت الردود العربية والدولية المنددة بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وفجر الأحد، استهدفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة؛ مما أدى إلى خروجه عن الخدمة وعدم قدرته على استقبال جرحى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

واستهدف الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال في المستشفى، فدمّر المبنى وألحق أضرارا بالغة بأقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا “إسرائيل إلى وقف هجماتها المدانة على المستشفيات في غزة، بعد قصف مستشفى المعمداني” أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في القطاع المدمر.

كتب لامي على منصة إكس أن “هجمات إسرائيل على المؤسسات الطبية قلصت في شكل ملحوظ إمكان تلقي العناية الصحية في غزة.. هذه الهجمات المدانة ينبغي أن تتوقف”، مضيفا أن الدبلوماسية وحدها وليس “حمام الدماء” ستتيح قيام “سلام دائم”.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس أدان بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني، واصفًا إياه بـ”الهجوم غير المقبول”.

الوزير كرر مطالبته “باحترام البُنى التحتية المدنية والطواقم الطبية في مناطق النزاع”.

وقال إن “استهداف المنشآت الصحية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية في جميع الظروف.

وأضاف الوزير الإسباني أن “للشعب الفلسطيني الحق في السلام”.

عبّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن “استيائه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي في مدينة غزة” مؤكدًا أن ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

الوزير كتب في تدوينة عبر منصة إكس “حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية هو واجب إنساني أساسي لا يمكن تجاهله”، مشددًا على أن النرويج تُدين بشدة جميع الهجمات التي تُرتكب بحق المدنيين والمرافق الصحية في خرق صارخ للقانون الدولي.

I am appalled by the Israeli attack on the Al-Ahli Hospital in Gaza.

Protecting patients and healthcare personnel is a core humanitarian obligation.

Norway condemns all attacks that are committed in breach of international humanitarian law.

— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) April 13, 2025