الاحتلال يفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة (فيديو)

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بحالة صحية سيئة، كانوا قد اعتقلوا قبل 6 أشهر خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان بوصول 10 من الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة في حالة صحية سيئة جراء التعذيب الذي عانوه بالسجون الإسرائيلية.

وذكر المكتب أن الأسرى المفرج عنهم اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 6 أشهر أثناء حصاره لمخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأطلق سراح الأسرى عبر بوابة كيسوفيم بالسياج الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ووصلوا عبر مركبات الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى. وقامت الطواقم الطبية بإجراء الفحوص اللازمة لهم.

ظروف “قاسية”

وتحدث الأسرى المفرج عنهم للجزيرة مباشر مطالبين بسرعة العمل على الإفراج عن باقي الأسرى في سجون الاحتلال نظرا إلى الظروف القاسية التي يعيشون فيها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت الخميس الماضي عن 80 أسيرا فلسطينيا من مختلف مناطق غزة بشكل مفاجئ، وهم في ظروف صحية ونفسية صعبة.