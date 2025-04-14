السودان.. توقف إمدادات الكهرباء لولايتين بعد استهداف محطة بشمالي البلاد بمسيَّرات (فيديو)

قالت شركة كهرباء السودان إن إمدادات الكهرباء لولايتَي البحر الأحمر ونهر النيل توقفت بعد استهداف محطة عطبرة التحويلية، بشمالي السودان، بمسيَّرات.

وأضافت الشركة، اليوم الاثنين، أن الاستهداف أصاب محولات التغذية الخاصة بالولايتين، مما أدى إلى توقف إمدادهما بالكهرباء.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة متداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان جراء استهداف المحطة.

وقبل أسبوع تقريبًا، أعلنت شركة كهرباء السودان استهداف محطة كهرباء مدينة مروي بالولاية الشمالية، موضحة أن الاستهداف أدى إلى تضرر المحول المغذي للولاية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الفرقة “19 مشاة” في الجيش السوداني وقتها إنها تمكنت من إسقاط عدد من المسيَّرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة مقر قيادة الفرقة وسد مروي شمالي البلاد.

وبعدها بأيام، تعرَّض مطار دنقلا بشمالي السودان للقصف بمسيَّرة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من مستودع الوقود في المطار.

واتهمت السلطات قوات الدعم السريع باستهداف المطار، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان من المطار، الذي يقع إلى الغرب من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، كما أظهرت تضرُّر عدد من صهاريج الوقود واحتراقها.