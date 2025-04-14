الضفة.. اقتحامات واعتقالات وإصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في رام الله (فيديو)

أصيب 3 شبان فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأصابت شابا بالرصاص الحي في البطن، وآخرين في الأطراف، وإن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مداهمات لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه، من قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان، وآخر على مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ومنذ بدئه الحرب على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة نحو 7000، واعتقال 16400 وفق معطيات فلسطينية رسمية.