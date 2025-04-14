بالعربية.. وزير الخارجية الإسباني يكتب عن الوضع الإنساني “الذي لا يطاق” في غزة

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه يجب تغيير الوضع الإنساني الذي لا يطاق في قطاع غزة.

وكتب الوزير باللغة العربية عبر إكس، عقب لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي وفلسطين، أن بلاده “تعمل على تحقيق حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”، مؤكدًا أن فلسطين تحتاج إلى السلام والأمل.

فلسطين تحتاج للسلام والأمل. تعمل إسبانيا على تحقيق حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. يجب تغيير الوضع الإنساني الذي لا يطاق في غزة.

لقد أكدت ذلك لرئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى PalestinePMO@ على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي وفلسطين. — José Manuel Albares (@jmalbares) April 14, 2025

وتقدمت إسبانيا، في يونيو/حزيران 2024، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وكانت مدريد قد أعلنت، في مايو/أيار 2024، إلى جانب النرويج وأيرلندا، اعترافها بدولة فلسطين.

كما استقبلت إسبانيا عددًا من أطفال قطاع غزة الجرحى والمرضى مع أقربائهم لتلقي العلاج في مستشفياتها.