بعد اقتحام باحات الأقصى.. حماس تدعو إلى تصعيد عمليات الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه (فيديو)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة، وأداءهم طقوسًا تلمودية، واعتبرته محاولة مستمرة لتهويد المسجد.

ورأت حماس أن “الاقتحام يمثل انتهاكًا متجددًا لحرمة المسجد، ومحاولة مستمرة من حكومة الاحتلال الإرهابية لتهويد المسجد الأقصى والقدس وطمس هويتهما العربية والإسلامية”، وفق بيان عبر منصة تلغرام، اليوم الاثنين.

ودعت حماس الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى “تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع التهويد عليه”.

كما دعتهم إلى “تصعيد عمليات الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية”.

وطالبت حركة حماس “الدول العربية والإسلامية حكومات وشعوبًا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المسجد الأقصى من المخاطر الكبرى التي تحيط به في ظل هذه الهجمة الوحشية التي تقودها الطغمة الصهيونية الفاشية ضد شعبنا، وحرب الإبادة الجارية في قطاع غزة“.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، في اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعًا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد المستوطنين، وهو يحاول إدخال “قربان” إلى المسجد الأقصى خلال الاقتحامات.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للجزيرة إن 760 مستوطنًا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وتخلل الاقتحامات أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية وصلوات خاصة في الناحية الشرقية للمسجد.

وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفق الشهود.

وكانت جماعات إسرائيلية يمينية قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت محافظة القدس بالسلطة الفلسطينية إن اقتحام أعضاء بالكنيست الإسرائيلي وحاخامات للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي.

وأدانت في بيان “فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا وإغلاقات تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين لصالح المقتحمين”، محذرة من “محاولات الاحتلال المتكررة فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى”.

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي الذي وافق شهر رمضان.

وفي 5 إبريل/نيسان الجاري، قالت محافظة القدس، أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة، إن 13 ألفًا و64 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في الربع الأول من العام، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية بمناطق متفرقة منه، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدَّس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت أحاديًّا في عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وتبلغ الاقتحامات ذروتها في فترات الأعياد اليهودية.