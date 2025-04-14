سرايا القدس تقنص قناصا إسرائيليا في حي الشجاعية شرق غزة (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قنص أحد مقاتليها قناصا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبثت سرايا القدس “مشاهد من رصد وقنص مجاهديها لقناص صهيوني أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين من أعلى تلة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، وفق بيان عبر منصة تلغرام، اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد عملية رصد بعض الجنود من الفرقة 252 التي تتبع لواء المشاة النظامي (جفعاتي).

كما أظهرت المشاهد لحظة تحديد الجندي المستهدَف أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين شرق حي الشجاعية.

ولحظة التنفيذ يُسمع في خلفية المشهد صوت أحد مقاتلي السرايا، وهو يقول للمُنفذ “جاهز. توكل على الله”.

تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”، وفق بيان عبر منصة تلغرام.

وتأتي هذه العمليات في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وآخرها قصف طائراته الحربية مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما تسبب في إخراجه عن الخدمة تماما، وأثار إدانات واسعة.

ويتزامن ذلك مع إجباره آلاف الفلسطينيين على إخلاء أماكن وجودهم قسرا رغم الحصار الخانق على القطاع.

وأخيرا، أصدر جيش الاحتلال عددا من إنذارات الإخلاء القسري في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالا، إضافة إلى مدينة رفح كاملة، ومناطق بمدينة خان يونس.

والسبت، قال جيش الاحتلال إنه “أنهى تطويق رفح، وإنشاء محور موراغ الذي يفصل بين المدينة وخان يونس”، في أحدث جرائمه ضمن حرب الإبادة التي يشنها على القطاع الفلسطيني.