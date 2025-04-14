مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر بالأوقاف الإسلامية للجزيرة إن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة خلال 3 ساعات.

وأضاف أن 18 مجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى ورددوا شعارات استفزازية.

وقالت محافظة القدس المحتلة إن عضو الكنيست أميت هاليفي اقتحم المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى ثاني أيام عيد الفصح العبري برفقة الحاخام شمشون إلباوم.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.

وتأتي الاقتحامات متزامنة مع عيد الفصح اليهودي، ودعوة جمعيات استيطانية إلى إدخال القرابين في المسجد الأقصى وذبحها فيه، بزعم أنه مكان الهيكل المزعوم.

وبدأ عيد الفصح اليهودي أول أمس السبت، وينتهي في 20 إبريل/نيسان الجاري.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي التضييق على المقدسيين وينصب المزيد من الحواجز على أبواب المسجد الأقصى.

وتتزامن اقتحامات المستوطنين اليهود للأقصى مع تصعيد مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والحرب المدمرة على غزة.