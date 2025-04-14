غادة دبابس.. طفلة من غزة بُترت ذراعها بعد إصابتها في مجزرة مدرسة دار الأرقم (فيديو)

لم تكن الطفلة الفلسطينية غادة دبابس تتوقع، وهي تلعب على أرجوحة في ساحة مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرقي مدينة غزة، أن تكون هدفا لقصف إسرائيلي في هذه المدرسة التي ظنها النازحون آمنة.

لكن لم يمض وقت طويل حتى استهدفها قصف إسرائيلي هي وأطفال آخرون نازحون، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة اضطرت الأطباء إلى بتر ذراعها اليمنى.

والد الطفلة المصابة، أحمد دبابس، روى للجزيرة مباشر تفاصيل الحادث قائلًا: “اللي صار ضربة مفاجئة في مدرسة الأرقم، وقت العصر، أولادي كانوا في ساحة المدرسة، كان في هذا الوقت المكان يعج بالطلاب الأطفال، والمدرسة معروفة بساحتها الواسعة ومنظرها الجميل”.

وأشار إلى أن المدرسة كانت تضم ما يقارب 1200 نازح، بينهم نحو 300 طفل، جميعهم كانوا يلهون في الساحة أثناء قصفها.

وأضاف دبابس بكلمة مؤثرة: “أجتني بنتي مصابة بتقول لي: ’إيدي إيدي‘، فشفت إيدها قلت هذه تحتاج إلى بتر، وربنا طمنا على أولادي الثلاثة الثانيين وما فيهم حاجة”.

وأوضح أن ابنته نُقلت فورًا إلى المستشفى المعمداني، وبعد الفحوص قرر الأطباء بتر يدها. وتابع قائلًا: “أفوض أمري إلى الله”.

لا يوجد أي مكان آمن في غزة

وتحسر دبابس على فقدان الأمان في المدرسة التي طلب منهم الاحتلال النزوح إليها، وتابع: “أنت عارف أن المدرسة هي المكان الوحيد اللي طلب منا الاحتلال النزوح له، الآن حتى العدو قصف المدرسة اللي قال إنها مكان آمن، لا يوجد أي مكان آمن في غزة“.

وأوضح دبابس أنه يتنقل الآن بين المستشفى ومنازل الجيران، قائلًا: “الحين بنقعد شوي في المستشفى ومرة عند أحد الجيران، ما في لنا مكان”.

المدرسة، المعروفة باستضافتها لعدد كبير من النازحين، كانت تمثل ملاذا للأهالي يحمي أطفالهم من المدافع والصواريخ، لكن القصف الأخير، الذي وقع في 3 إبريل/نيسان الجاري، حرمهم هذا الأمان ليصبحوا ضحية جديدة للحرب المستمرة.

وتبقى أحلام الطفلة غادة مؤجلة حتى يُركَّب لها طرف صناعي، وهو أمر غير متاح في القطاع المحاصر.

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في شهر مارس/آذار إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال المبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.

ولا توجد معلومات دقيقة عن أعداد الأشخاص الذين بُترت أطرافهم خلال الحرب، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 5 و6 آلاف شخص، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتمنع إسرائيل دخول مواد تصنيع الأطراف الصناعية بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية، مما يفاقم من معاناة الأطفال والأسر التي تضم مبتوري أطراف.