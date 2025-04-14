قطر ومصر تستنكران محاولات تخريب جهود الوسطاء لإنهاء حرب غزة

استنكر بيان مشترك بين قطر ومصر، اليوم الاثنين، محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء الساعين إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنها “لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة”.

جاء البيان بعد لقاء جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشا خلاله عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها القضية الفلسطينية وسبل وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار.

وتتوسط كل من قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

القضية الفلسطينية

وشدَّد الزعيمان، خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري إلى الدوحة أمس الأحد واليوم الاثنين، على أهمية القضية الفلسطينية، مؤكدَين دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاتفاق على مواصلة دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بشأن إعادة الإعمار، تستضيفه القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وعبَّر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، مشددَين على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما أكد الطرفان أهمية دور الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار.

الملف السوداني والإيراني

وفي ملف السودان، ناقش الزعيمان التطورات الميدانية هناك، وأكدا ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل الذي يضمن وحدة السودان واستقراره. كما أبديا دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام في البلاد.

وفي سياق القضايا الإقليمية، رحَّب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وأشادا بالجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان لتحقيق خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

العلاقات المشتركة

وجرى الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي، ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات أمير قطر

وقال الشيخ تميم عقب اللقاء إنه تبادل وجهات النظر مع السيسي بشأن التطورات الجارية في المنطقة، مشيرًا إلى مواصلة الجهود المشتركة في دعم الأشقاء بقطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعًا إلى إرساء الأمن والسلام المستدام.

وأضاف أمير قطر، عبر منصة إكس، أنه بحث أيضًا مع السيسي “آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بما يمتلكانه من إمكانات كبيرة لدفع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في عدة مجالات”.