ماكرون يدعو إلى نزع سلاح حماس وإقصائها وإصلاح السلطة الفلسطينية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) إلى “استبعاد” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة و”إصلاح” السلطة الفلسطينية، من أجل “التقدم نحو حل سياسي قائم على دولتين” فلسطينية وإسرائيلية.

وقال ماكرون، اليوم الاثنين، في منشور على منصة إكس بعد محادثة هاتفية مع عباس “من الضروري بناء إطار لليوم التالي (للحرب): نزع سلاح حماس وإقصاؤها، وتحديد نظام حكم ذي مصداقية، وإصلاح السلطة الفلسطينية”.

من ناحية أخرى، ناقش عباس وماكرون “ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت (وفا) إن الرئيسين أكدا “رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وشدَّد الرئيسان على “أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية”، بحسب الوكالة الفلسطينية.

في السياق، أكد ماكرون أن فرنسا مستنفرة بالكامل “لتأمين الإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى)، وعودة وقف إطلاق نار مستدام، ووصول فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة“.

تحدثتُ للتو مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. فرنسا تعبّر عن تعبئتها الكاملة من أجل الإفراج عن جميع الرهائن، وعودة وقف إطلاق نار دائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى غزة.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2025

مستعدون لتولي المسؤولية في غزة

بدوره، شكر عباس الرئيس ماكرون على “موقف فرنسا الرافض للتهجير، والداعي إلى وقف إطلاق النار وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام وفق حل الدولتين”.

كما شكره على مشاركة بلاده مع السعودية بتنظيم المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

في سياق آخر، أكد عباس “ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم والاعتداء على المقدسات التي تقوض حل الدولتين وفرص صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

ووضع عباس، بحسب “وفا”، الرئيس ماكرون في صورة الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل.

وفي هذا الإطار، أكد عباس لماكرون “ضرورة تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية في ظل التزام جميع الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد”.

إطلاق سلسلة اعترافات بدولة فلسطينية وإسرائيل

وفي وقت سابق الاثنين، أكد ماكرون رغبته في إطلاق “سلسلة اعترافات” بدولة فلسطينية وإسرائيل، وقال خلال زيارته معرضًا مخصصًا لغزة في معهد العالم العربي “ما نريد أن نطلقه هو سلسلة من الاعترافات الأخرى (بالدولة الفلسطينية)، وأيضًا اعتراف بإسرائيل من الدول التي لا تفعل ذلك حاليًّا”، مضيفًا أنه سيناقش هذا الموضوع مع نتنياهو.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون عقب زيارته مصر “يجب علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين)، ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن هذا الاعتراف قد يكون خلال مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين في يونيو/حزيران المقبل.