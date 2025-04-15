أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر (يحمل الجنسية الأمريكية) بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكانهم.

وقال أبو عبيدة في بيان على منصة تلغرام “نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وأضاف “تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.