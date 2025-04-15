أكسيوس: ترامب عقد اجتماعا لمناقشة المفاوضات مع إيران وسط انقسام داخل الإدارة الأمريكية

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة مفاوضات الاتفاق النووي الجارية مع إيران، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع أكسيوس.

وتركز الاجتماع، الذي حضره جميع كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية في إدارة ترامب، على مناقشة موقف الولايات المتحدة في الجولة المقبلة من المحادثات المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وقبل الاجتماع، أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًّا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، لبحث جهود الوساطة العمانية بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الزعيمين ناقشا “سبل دعم هذه المفاوضات لتحقيق النتائج المرجوة”.

وكشف أكسيوس أن الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات حضره كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار.

مستقبل المفاوضات والتنازلات

وذكر موقع أكسيوس أن الاجتماع جاء في ظل نقاشات حادة داخل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل المفاوضات والتنازلات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة.

ووفقًا للموقع، يؤيد فانس وويتكوف خيار الدبلوماسية مع الاستعداد لتقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، بينما يبدي روبيو ووالتز تشككًا كبيرًا ويدعمان نهجًا متشددًا.

رسائل ترامب المتضاربة

وأشار أكسيوس إلى أن ترامب نفسه يبعث برسائل متضاربة، إذ صرَّح برغبته في التوصل إلى اتفاق وتسوية الأزمة النووية عبر الدبلوماسية، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران.

ورفض البيت الأبيض التعليق على مجريات الاجتماع.

ترامب يحذر إيران

وكان ترامب قد صرَّح للصحفيين، يوم الاثنين، من المكتب البيضاوي، بأن على إيران الإسراع في المفاوضات، محذرًا من أن طهران “قد تستغلنا” في المحادثات النووية، وهدد مجددًا باستخدام القوة العسكرية قائلًا “إذا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء قاسٍ للغاية فسنفعله”.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شون هانيتي على قناة “فوكس نيوز”، مساء الاثنين، قال المبعوث ستيف ويتكوف إن الجولة الأولى من المحادثات مع إيران التي عُقدت السبت الماضي في سلطنة عمان، كانت إيجابية.

وأضاف أن أي اتفاق نووي يجب أن يشمل التحقق من مستويات التخصيب لدى إيران، والتأكد من عدم تصنيعها صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية أو أجهزة تفجير نووية.

على إيران وقف برنامجها للتخصيب

وتباينت تصريحات ويتكوف مع ما سبق أن أعلنه مستشار الأمن القومي مايك والتز بشأن ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وكذلك مع ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ترامب الأسبوع الماضي من وجوب تفكيك البرنامج النووي الإيراني على غرار ما حدث في ليبيا عام 2003.

وصباح الثلاثاء، أوضح ويتكوف تصريحاته عبر منشور على منصة إكس، مؤكدًا أن “أي اتفاق نهائي يجب أن يضع إطارًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، أي أن على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه”.

نتائج مُرضية

وفي طهران، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت “مُرضية”، مؤكدًا أنه “ليس متفائلًا جدًّا ولا متشائمًا جدًّا” بشأن المفاوضات، معربًا عن “تشكيكه الكبير في الطرف الآخر”، لكنه أبدى “ثقة في قدرات بلاده”.