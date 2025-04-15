سياسة|قطر

الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة رسمية إلى قطر

الشيخ تميم والرئيس الشرع خلال جلسة مباحثات رسمية (الديوان الأميري)
15/4/2025-|آخر تحديث: 15/4/202504:13 PM (توقيت مكة)

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الأولى للدوحة، معربًا عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع.

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.

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وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل الرئيس السوري اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول عدد من الملفات المهمة.

وكان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري لدى وصوله والوفد المرافق له الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد شيباني إلى قطر، واستقبالهما من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب الشيباني في وقت سابق عبر منصة إكس “نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلَّ عنهم”.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تأتي زيارة الرئيس الشرع إلى الدوحة في إطار التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، وتعتبر الزيارة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت قطر في طليعة الدول التي وقفت بجانب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سيرت جسرا جويا من المساعدات واستأنفت عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عامًا من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011. وتعززت العلاقات بزيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.

وفي زيارة تاريخية، التقى الشيخ تميم، الرئيس الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وتعد تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها قائد دولة لسوريا منذ سقوط النظام السابق، وقد حملت العديد من الرسائل والمؤشرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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