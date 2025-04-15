الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة رسمية إلى قطر

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الأولى للدوحة، معربًا عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع.

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري. #قطر #سوريا https://t.co/pkVdKQiw40 pic.twitter.com/3jknuzXaEm — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 15, 2025

ووصل الرئيس السوري اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول عدد من الملفات المهمة.

وكان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري لدى وصوله والوفد المرافق له الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق، الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي. #قطر #سوريا https://t.co/uQYZIolzCC pic.twitter.com/7GzjPKxvYk — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 15, 2025

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد شيباني إلى قطر، واستقبالهما من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب الشيباني في وقت سابق عبر منصة إكس “نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلَّ عنهم”.

نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم pic.twitter.com/fSA70NqgHM — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) April 15, 2025

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تأتي زيارة الرئيس الشرع إلى الدوحة في إطار التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، وتعتبر الزيارة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت قطر في طليعة الدول التي وقفت بجانب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سيرت جسرا جويا من المساعدات واستأنفت عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عامًا من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011. وتعززت العلاقات بزيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.

وفي زيارة تاريخية، التقى الشيخ تميم، الرئيس الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وتعد تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها قائد دولة لسوريا منذ سقوط النظام السابق، وقد حملت العديد من الرسائل والمؤشرات.