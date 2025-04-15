اليمن.. غارات أمريكية على 4 محافظات

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الأمريكي شن غارات عدة استهدفت 4 محافظات يمنية.

وقالت الجماعة إن “عدوانًا أمريكيًّا استهدف بـ15 غارة جوية جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي البلاد”، وفق ما أفادت قناة المسيرة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذا القصف أو خسائره.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص شن الغارات المذكورة على جزيرة كمران.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريًّا محافظة الحديدة الساحلية (غرب).

كما ذكرت قناة المسيرة أن “عدوانًا أمريكيًّا استهدف مديرية الزاهر في محافظة البيضاء جنوبي اليمن” من دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت قناة المسيرة أن “الطيران الحربي الأمريكي شن غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران”.

وأفادت في بيان آخر بوقوع “3 غارات لطيران العدوان الأمريكي على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة اليمنية”.

ارتفاع عدد ضحايا الغارات على مصنع للسيراميك

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي “ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع للسيراميك بمحافظة صنعاء (شمال) إلى 7 قتلى و29 جريحًا”.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليًّا) في بيان إن “استهداف مصنع السواري للسيراميك بمنطقة متنة مديرية بني مطر في محافظة صنعاء مساء (الأحد)، أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 29 آخرين بينهم 5 أطفال وامرأة من العاملين بالمصنع والمنازل والمزرعة المجاورة له”.

وأردفت “هذه الجريمة تضاف إلى سجل العدو الأمريكي الصهيوني الإجرامي، فهي جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وحمَّلت الوزارة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن “جرائمها المستمرة بحق المدنيين، واستهدافها بالقصف المباشر والمتكرر والتدمير الممنهج للبنية التحتية والأعيان المدنية”.

وطالبت الشعوب العربية والإسلامية ‏والمنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية بالتحرك ‌إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب والتنديد بجرائم العدوان الأمريكي على الشعب اليمني.

وفي البيان ذاته، قالت الوزارة إن “عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الأمريكي منذ 16 مارس/آذار الماضي حتى 14 إبريل/نيسان الجاري بلغ 370 مواطنًا بينهم 123 شهيدًا منهم أطفال ونساء”.