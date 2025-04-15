رفضت طلبات إدارة ترامب.. جامعة هارفارد: لن نتفاوض على استقلالنا أو حقوقنا الدستورية

قال رئيس جامعة هارفارد الأمريكية آلان غاربر إن الجامعة أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب رفضها طلب الإدارة تغيير سياساتها للحفاظ على العلاقة المالية مع الحكومة.

وقال رئيس الجامعة إن الحكومة الفيدرالية هددت بوقف تمويل برامج تابعة للجامعة إذا لم تقبل الأخيرة تنفيذ مطالب من بينها “التدقيق” في وجهات نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، و”الحد من نفوذ وسلطة” بعض الطلبة والكليات وأعضاء في فريق الإدارة بسبب وجهات نظرهم، على خلفية معاداة السامية.

وأكد أن الجامعة لن تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية.

وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 30 يناير/كانون الثاني، طالب فيه باتخاذ “إجراءات فورية” والتحقيق في “العنصرية المعادية لليهود” في الجامعات.

وبموجب الأمر التنفيذي شكلت وزارة العدل، في فبراير/شباط الماضي، فريقًا اتحاديًّا لمكافحة معاداة السامية.

وقال الفريق إنه سيقوم بزيارة عشر جامعات شهدت ما زعم أنها “حوادث معادية للسامية” منذ بداية الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

والجامعات هي كولومبيا وهارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن ونيويورك ونورث وسترن، وكاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا في بيركلي، ومينيسوتا وجنوب كاليفورنيا.