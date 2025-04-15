سوري يروي للجزيرة مباشر قصة فقدانه البصر بسبب انفجار الألغام في حماة (فيديو)

في إحدى بلدات شمال غربي سوريا، وبين أنقاض الدمار وذكريات الألم، روى عوض حسن، من قرية الحماميات، قصة فقدانه بصره إثر انفجار لغم أثناء عمله في منزله المدمر.

قال حسن (35 عامًا) إن الحادثة وقعت في شهر مارس/آذار الماضي، عندما قرر العودة إلى قريته برفقة أخيه وعمه، بعدما هجرها بسبب الحرب.

كان الشوق إلى الديار أقوى من الخوف، لكن لحظة واحدة كانت كفيلة بتغيير كل شيء، ففي داخل منزله المدمر، انفجر لغم من مخلفات الحرب، وارتطمت شظاياه برأسه، وأصابته بجرح غائر أفقده بصره نهائيًّا.

اليوم، يعيش حسن في خيمة قريبة من أنقاض منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة، محاطًا بذكريات لا يراها لكنه يشعر بها في كل زاوية.

في حديثه للجزيرة مباشر، قال حسن “هالفرح العظيم بالتحرير وانتصار الثورة، تحوَّل إلى حزن وألم ومعاناة، الواحد صار لا يحسن يشوف أهله ولا أولاده ولا طريقه، لمتى سيدوم هذا الحال؟ الله العليم”.

وأضاف “قبل رمضان، حدث الانفجار عندما دخلت بسيارة إلى بيتنا، انفجر لغم، ونتيجة الانفجار الشديد أصيبت عيناي، وفقدت النظر نهائيًّا. وظللت فاقد النظر والوعي لمدة 15 يومًا، وبعدها شرحوا لي ما حدث”.

وأوضح حسن “اللغم كان محفورًا بالأرض بمسافة 1.5 متر. كان معي ابني وخالتي وأخي وعمي، أخي تأثر أيضًا من اللغم. ابني الله ستر عليه من اللغم ولطف به. والدي كان موجودًا، لكنه نجا قبل الانفجار بلحظات”.

وتابع “ما بشوف نهائيًّا منذ رمضان وحتى الآن، ما بشوف إلا عبارة عن نقطة سوداء غباش أسود. بدي أطلع عالحمام أو أمشي لحالي ما بقدر، لازم حد يمسك إيدي”.

واستطرد حسن بحزن عميق “حتى بعد انتصار الثورة وفرحتنا بالتحرير، فوجئنا بالألغام، ألغام فردية وألغام ثقيلة، ألغام لم نشاهدها طوال حياتنا. اللغم كان بعيدًا عني تقريبًا 30 مترًا أو أقل”.

لم يكن حسن هو الشخص الوحيد الذي تأثر نفسيًّا جراء انفجار هذا اللغم، بل ابنه الذي لم يكمل 5 سنوات صار يخاف من الذهاب إلى أي مكان، وقال حسن “أقول لابني: امشي نروح مشوار على الضيعة، فيجيب: لا في ألغام أنا خايف”.