سياسة|لبنان

شهيد وجرحى بينهم طفل.. 3 صواريخ إسرائيلية موجّهة تستهدف سيارة جنوبي لبنان

تصاعد الدخان من مرجعيون في جنوب لبنان عقب الغارات الإسرائيلية
تصاعد الدخان من في جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية سابقة (رويترز)
15/4/2025-|آخر تحديث: 15/4/202504:24 PM (توقيت مكة)

أفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء باستشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على مفترق سمخيا في بلدة عيترون الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

3 صواريخ موجهة

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية، العدوان عند ظهر اليوم الثلاثاء عبر إطلاق 3 صواريخ موجهة نحو السيارة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة وسقوط الضحايا المدنيين.

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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيّرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون في جنوب لبنان، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحزب.

وذكر الجيش في بيان أنه “قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله”.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على الغارة الجوية، حيث أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، النار من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة ميس الجبل الحدودية جنوبي البلاد.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مزارعين يعملون في زراعة التبغ ببلدة عيتا الشعب الواقعة في القضاء نفسه.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل سلسلة من الانتهاكات اليومية الإسرائيلية جنوب لبنان، التي تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وللقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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