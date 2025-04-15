شهيد وجرحى بينهم طفل.. 3 صواريخ إسرائيلية موجّهة تستهدف سيارة جنوبي لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء باستشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على مفترق سمخيا في بلدة عيترون الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

3 صواريخ موجهة

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية، العدوان عند ظهر اليوم الثلاثاء عبر إطلاق 3 صواريخ موجهة نحو السيارة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة وسقوط الضحايا المدنيين.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيّرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون في جنوب لبنان، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحزب.

وذكر الجيش في بيان أنه “قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله”.

🚨الرابيد المستهدف في بلدة عيترون جنوب لبنان pic.twitter.com/Tj1KAF0sjs — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 15, 2025

وذكرت الوكالة اللبنانية أن التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على الغارة الجوية، حيث أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، النار من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة ميس الجبل الحدودية جنوبي البلاد.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مزارعين يعملون في زراعة التبغ ببلدة عيتا الشعب الواقعة في القضاء نفسه.

الشهيد علي بيضون من بلدة عيترون والذي استشهد بعد استهداف رابيده pic.twitter.com/HB9fkheWzJ — AlHadeel News (@news_hadeel) April 15, 2025

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل سلسلة من الانتهاكات اليومية الإسرائيلية جنوب لبنان، التي تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وللقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.