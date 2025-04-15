شهيد ومصابون من الكادر الطبي باستهداف المستشفى الميداني الوحيد في مواصي خان يونس (شاهد)

أعلن مدير المستشفى الكويتي التخصصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الدكتور صهيب الهمص، استشهاد أحد أفراد الطواقم الطبية وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، البوابة الشمالية للمستشفى.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر، أن عددًا من المصابين من الطواقم الطبية كانوا موجودين في محيط المستشفى لحظة وقوع الاستهداف، في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال، يطال المنشآت الطبّية والكوادر العاملة فيها.

المستشفى الميداني الوحيد في مواصي خان يونس

وقال الهمص، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، صباح اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة باستهداف المستشفى الميداني الوحيد في منطقة المواصي، الذي يغطي الخدمات الصحية لجنوب القطاع.

وأكد الهمص أن القصف الإسرائيلي أصاب البوابة الشمالية للمستشفى، في استهداف مباشر لطواقم الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي، رغم أنهم محميون بموجب القوانين والأعراف الدولية.

“الاحتلال يتغوّل على القانون الدولي”

ووصف الهمص هذا الهجوم بأنه حلقة في سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية في غزة، مشيرًا إلى أن “الاحتلال الصهيوني يتغوّل شيئًا فشيئًا على القوانين الدولية، ويستبيح حرمة المستشفيات التي تُعد مواقع محمية حسب القانون الدولي”.

وأضاف “نسجّل اليوم جريمة جديدة بحق القطاع الطبي، بعد أيام فقط من استهداف مستشفيات المعمداني ومجمع ناصر الطبي، والآن الكويت التخصصي”، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن استهداف المرافق الطبية.

ووجّه الهمص نداء عاجلًا إلى منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، لتوفير حماية عاجلة للمستشفيات في قطاع غزة، قائلًا “نطالب بحماية دولية فورية للمستشفيات، فهذا أقل ما يمكن تقديمه للطواقم الطبية التي تعمل في ظروف بالغة الخطورة وتحت القصف”.

كما طالب بتحرّك نقابات الأطباء والمؤسسات الصحّية في العالم العربي والإسلامي للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وضمان الحد الأدنى من الأمان للطواقم الطبية.

وختم الدكتور الهمص بالقول “نقيم اليوم الحجّة على كل أمّتنا العربية والإسلامية الصامتة على ذبحنا بهذه الطريقة، ونقول إن من واجب التجمّعات الطبّية في العالم التحرك لحماية الطواقم والمستشفيات. لا نطلب سوى حقّنا في تقديم العلاج داخل مؤسسات آمنة ومحترمة بموجب القوانين الدولية”.

حصيلة جديدة للعدوان

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وصول 17 شهيدا و69 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم جراء الاستهداف المباشر والمستمر.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 51 ألف شهيد و116343 جريحا، في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الماضي فقط 1630 شهيدا و4302 مصاب.

وزارة الصحة: النظام الصحي ينهار

وفي بيان صحفي صدر اليوم، حذّرت وزارة الصحة من أن الخدمات الطبية تُقدَّم في المستشفيات وفق أرصدة محدودة للغاية من الأدوية والمهام الطبية، مشيرة إلى أن أزمة النقص الحاد في الأدوية تعيق بشكل مباشر تنفيذ التدخّلات الطبية العاجلة للجرحى والمصابين.

وأشارت الوزارة إلى أن مئات المرضى، خاصة من المصابين بأمراض السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب، لا تتوفر لهم الأدوية الأساسية، مما يزيد من معاناتهم وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الإمدادات الطبية.

وأوضحت الوزارة أن 37% من أصناف الأدوية و59% من المهام الطبية مهددة بالنفاد التام، مما يُنذر بتفاقم خطير في مستوى العجز داخل المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها والضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الإمدادات الطبية وفتح المعابر لإدخال مستشفيات ميدانية، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الجرحى والمرضى في ظل التصعيد المتواصل والحصار المفروض على القطاع.

توقف العمليات الجراحية في مستشفى القدس

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في تل الهوا بمدينة غزة شمالي القطاع، توقف العمليات الجراحية، وعودة الأطباء إلى استخدام الوسائل البدائية للتعامل مع الجرحى، نتيجة نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال سبق أن دمّر عمدًا 34 مستشفى، وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما بقي من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية، في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية.