طقوس استفزازية واحتشاد قرب حائط البراق.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثالث أيام “الفصح اليهودي” (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال، في تصعيد متواصل تزامنًا مع ثالث أيام “عيد الفصح اليهودي”.

واقتحم أكثر من 1220 مستوطنًا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن الاقتحامات تخللتها جولات وطقوس استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، من بينها أداء رقصات وترديد ترانيم.

وأظهرت مقاطع مصورة إقدام مجموعة من المستوطنين على الرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى من قِبل شرطة الاحتلال، كما استباح الآلاف منطقة حائط البراق بداعي أداء الصلوات.

أعداد كبيرة من المستوطنين يحتشدون في محيط حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي pic.twitter.com/ivEDDzhOGN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 15, 2025

ورُصد أحد المستوطنين وهو يرتدي زيًّا دينيًّا خاصًا بالصلاة أثناء وجوده داخل باحات المسجد.

تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية

وبالتوازي مع الاقتحامات، شدّدت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على الفلسطينيين، حيث فرضت قيودًا صارمة على دخول المصلّين إلى المسجد، وشرعت في تفتيش دقيق لهوياتهم واحتجاز بعضها عند بوابات المسجد الخارجية.

موسيقى صاخبة تخرج من المسجد الأقصى تصل إلى الأحياء المجاورة له بسبب احتفال المستوطنين بعيد الفصح اليهودي pic.twitter.com/1z848Wndj0 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 15, 2025

وفي إطار تعزيز الحماية للمقتحمين، حوّلت قوات الاحتلال مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، إلى ثكنة عسكرية، إذ نشرت الآلاف من عناصرها والوحدات الخاصة في الشوارع والطرقات، وسط أجواء متوترة واستفزازات متكررة للفلسطينيين خاصة المصلين في الأقصى.

إبعاد مرابطين

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال أبعدت مرابطَين هما أبو بكر الشيمي ونظام أبو رموز عن المسجد الأقصى، ومنعتهما من دخوله أو البقاء محيطه.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض واقع جديد في الحرم الشريف تحت غطاء ديني وأمني.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى بعيد "الفصح اليهودي" pic.twitter.com/eOTGFgozaQ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 15, 2025

وشهد المسجد الأقصى، أمس الاثنين، اقتحامًا واسعًا شارك فيه 1149 مستوطنا، أدى عدد منهم طقوس “بركات الكهنة” وهي شعائر توراتية تقليدية ترافق عادة تقديم “القرابين”.

وأطلقت جماعة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستوطنين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته “أيام الاقتحامات المركزية” خلال فترة “عيد الفصح”.