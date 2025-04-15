“غزة تستصرخكم”.. نداء عاجل لأسبوع تضامني عالمي رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أسبوع تضامني عالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفض حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقالت حماس في بيان “ندعو إلى حشد الطاقات والوسائل كافة خلال الأسبوع القادم، دعمًا لصمود غزة، وتنديدًا بالعدوان، ومطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية، عبر تصعيد كل أشكال الحراك التضامني من مسيرات واعتصامات ووقفات غاضبة في العواصم والمدن وساحات العالم”.

وأضافت “في ظل استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، وتصاعد المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، بدعم أمريكي كامل وصمت دولي مريب، تطلق حركة حماس نداءً عاجلًا لأمتنا العربية والإسلامية، ولكل أحرار العالم، للمشاركة الفاعلة في أسبوع عالمي تحت عنوان: غزة تستصرخكم”.

أيام غضب عالمي

وقالت “ندعو إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد (18-19-20 إبريل/نيسان) أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال، ورفضًا للدعم الأمريكي وتواطؤ المجتمع الدولي”.

وثمَّنت حركة حماس الدعوات الشعبية والنقابية العالمية، وقالت “نشجع على الاستجابة لها بجعل يوم الثلاثاء (22 إبريل/نيسان) يومًا عالميًّا للإضراب الطلابي والنقابي، في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابية حول العالم، إسنادًا لغزة ودعمًا لصمود شعبها المحاصر”.

كسر الصمت

واختتمت بالقول “إن صرخات الأطفال، وأنين الجرحى والمرضى، وآهات الجوعى والمشردين، تستصرخ الضمائر الحية، وتحمّل الجميع مسؤولية إنسانية وتاريخية للمشاركة في هذا الأسبوع العالمي، وكسر الصمت المعيب، حتى يتوقف العدوان ويرتفع الحصار”.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ خرق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي 1613 شهيدًا و4233 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50983 شهيدًا و116274 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.