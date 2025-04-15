مصر والكويت تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة “فورا” وبدء إعادة إعمارها دون تهجير (فيديو)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدّدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبدء في عملية إعادة الإعمار وفقاً للخطة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير وولي عهده، الرئيس المصري، في الكويت، حيث أعرب ولي العهد الشيخ صباح خالد محمد الصباح، عن تقديره للدور المصري في دعم أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا بـ”الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة من أجل القضايا العربية”.

وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تضمّن اللقاء تبادلاً للرؤى حول المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المتردي في قطاع غزة، حيث شدد الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومواصلة تبادل الأسرى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل.

كما أكّدا على الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف اطلاق النار، وشددا على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

والاثنين، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تدرس مقترحًا تسلّمته من الوسطاء (مصر وقطر) بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستقدم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

كما تناولت المباحثات ملفات إقليمية أخرى، أبرزها الأزمة اليمنية، حيث جرى التأكيد على أهمية دفع الجهود الإقليمية والدولية نحو التوصل إلى حل سياسي شامل، إضافة إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار في السودان، وبحث تطورات الأزمة السورية وسبل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي معاناة الشعب السوري.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشدداً على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وكان السيسي قد وصل، أمس، إلى الكويت، ثاني محطات جولة خليجية بدأها الأحد بزيارة قطر.​​​​​​​