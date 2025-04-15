منسقة أممية: نصف الشعب السوداني يعاني المجاعة جراء الحرب (فيديو)

حمَّلت منى رشماوي، عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم للنازحين. وقالت لقناة الجزيرة مباشر “قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية الهجوم على مخيم زمزم للنازحين، وما نتج عن ذلك من ضحايا”.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن ما بين 60 ألفًا و80 ألف أسرة نزحت من مخيم زمزم السوداني بولاية شمال دارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

المجاعة والحرب

وسيطرت قوات الدعم السريع على المخيم يوم الأحد، بعد هجوم استمر أربعة أيام، وقالت الحكومة ومنظمات الإغاثة إنه أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وحذرت منى رشماوي من اتساع نطاق الحرب واستمرارها، وتأثير ذلك على الشعب السوداني، مشيرة إلى أن نصف الشعب يعاني حاليًّا المجاعة جراء الحرب التي تعصف بالبلاد. كما اتهمت قوات الجيش والقوات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات في المناطق التي سيطرت عليها.

فرار 13 مليون سوداني

وفي السياق ذاته، قال عبد الرؤوف غنون كوندي، المسؤول الإقليمي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن الحرب التي اندلعت قبل عامين في السودان دفعت نحو 13 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، بينهم 8.6 ملايين نازح، و3.8 ملايين لاجئ.

وأضاف “تشكّل النساء والأطفال نحو 88% من هؤلاء الذين فروا، بحثًا عن الأمان قبل أي شيء آخر”.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

ومنذ أسابيع، وبوتيرة متسارعة، بدأت مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان تتناقص لصالح الجيش.