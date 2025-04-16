أطباء بلا حدود: غزة أصبحت “مقبرة جماعية” للفلسطينيين ومن يساعدونهم

قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير اليوم الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي يدمّر حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج.

يأتي ذلك مع استئناف قوات الاحتلال هجومها العسكري على قطاع غزة في فلسطين وتوسيع نطاقه جوًّا وبرًّا وبحرًا، مُهجّرةً السكان بشكل قسري ومانعةً المساعدات الأساسية عن عمد.

هجمات قاتلة وحصار لاإنساني

وأضافت المنظمة في تقريرها إن سلسلة من الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية أظهرت تجاهلًا صارخًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة.

ودعت المنظمة سلطات الاحتلال إلى الرفع الفوري لحصار غزة اللاإنساني والقاتل، وحماية أرواح الفلسطينيين، والعاملين في المجال الإنساني والطبي، وإلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.

وفي هذا الصدد، قالت منسقة الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة، أماند بيزرول، “تحوّلت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين والقادمين لمساعدتهم”.

وأضافت “نحن نشهد بشكل مباشر التدمير والتهجير القسري لجميع السكان في غزة”.

انعدام الأمن

وأشارت بيزرول إلى أنه في ظل غياب أي مأمن للفلسطينيين أو من يحاولون مساعدتهم، تعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد في الإمدادات، مما يترك للناس خيارات قليلة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية”.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51000 شهيد و116343 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 وحتى أمس الثلاثاء.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف إسرائيل حربها على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي 1630 شهيدا، و4302 إصابة.