إخوان الأردن: مصالح المملكة فوق كل اعتبار

نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بما أعلنته السلطات الأردنية بشأن اعتقال 16 شخصا من أفرادها تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.

وفي بيان لها مساء الثلاثاء، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة”.

وقال البيان إن “جماعة الإخوان التزمت منذ نشأتها قبل 8 عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.

وشدد البيان على أن “جماعة الإخوان المسلمين كانت وما زالت جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات”.

ولفت البيان إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب وعيا وطنيا صادقا، وترسيخ الوحدة الوطنية”.

ودعا البيان إلى “تمتين الجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيدا عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته”.

مخططات المساس بالأمن

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الأردنية 4 قضايا منفصلة متهم فيها 16 شخصا بمحاولة إثارة الفوضى داخل البلاد.

وقال وزير الاتصال الحكومي، متحدث الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحفي، إن “المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات، التي تابعتها بيقظة واقتدار منذ عام 2021”.

وتابع “شملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كليو مترا، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وردا على سؤال، أجاب المومني بأن هناك انتماءات سياسية للمتهمين، وهم منتسبون لجماعة (لم يسمها) غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسنجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر.