الجيش السوداني يواصل تمشيط أم درمان ويعلن الاستيلاء على أسلحة للدعم السريع (فيديو)

قال الجيش السوداني إنه استولى على مبالغ مالية مزورة ومنظومة تشويش ومسيرات خاصة بقوات الدعم السريع في مدينة أمدرمان، غربي مدينة الخرطوم.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قالت إنه لأفراد من قوات العمل الخاص التابعة لها خلال أعمال “تطهير المنازل والممتلكات العامة والخاصة في غرب أم درمان”.

وقال ضابط في المقطع إن القوات عثرت على أموال مزورة، كما استولت على منظومة تشويش وأسلحة خاصة بقوات الدعم السريع، بينها عدد من المسيرات.

قوات العمل الخاص بالقوات المسلحة قوات العمل الخاص تضبط أموال مزورة وتستلم منظومة تشويش ، مسيرات ومدافع في قندهار خلفها العدو عقب دحر مليشيا أسرة دقلو الإرها_بية المتمردة وتطهير المنازل والممتلكات العامة والخاصة من دنس التمرد – غرب أمدرمان – ١٦ أبريل ٢٠٢٥م. #فيديو #السودان… pic.twitter.com/j63sgPVLPh — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) April 16, 2025

وحققت قوات الجيش انتصارات متتالية على قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية في عدة مناطق في السودان، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري ويقوم بعمليات تمشيط ومطاردة لقوات الدعم السريع في أم درمان.