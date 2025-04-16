سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم وتسيطر على مسيّرتين وسط غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في “محور نتساريم” الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وسيطرت على طائرتين مسيَّرتين من طراز “كواد كابتر”.

ونشرت السرايا مقطعًا مصوّرًا عبر قناتها على تليغرام وقالت في بيان “مشاهد من قصف قوات العدو الصهيوني شرق محور نتساريم والسيطرة على طائرتين صهيونيتين خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة“.

وكانت السرايا قد أعلنت أمس الثلاثاء أن مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة من نوع (ثاقب) في دبابة إسرائيلية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية بمدينة غزة.

واستأنفت إسرائيل حربها غير المسبوقة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي أبرمته مع المقاومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 51 ألفًا والمصابين 116 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.