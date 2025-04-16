سوريا.. القبض على سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية العميد “سالم داغستاني” المتورط في ارتكاب جرائم حرب.

وقالت الداخلية، في بيان، إن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، تمكّنت عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض داغستاني.

وأشارت إلى أن داغستاني شغل سابقًا عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بـ”ملف المصالحات”.

وذكر البيان أنه قد جرى تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

مكافحة فلول النظام

واليوم، قال وزير الداخلية أنس خطاب في تصريحات نشرتها الوزارة عبر حساباتها الرسمية “أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا”.

وتابع “شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع. كما تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار”.

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق، والمطلوبين الذين تتهمهم بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة في 2011، وتمكنت إدارة العمليات العسكرية من إلقاء القبض على المئات منهم.