وصلوا إلى خان يونس بحالة صحية متدهورة.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى اعتقلهم من غزة (شاهد)

نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورًا توثق لحظة وصول 10 أسرى فلسطينيين إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن أُفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المكتب أن الأسرى كانوا قد اعتقلوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وقد أظهرت الصور وصولهم إلى المستشفى في حالة صحية مزرية.

وسبق أن أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.