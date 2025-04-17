الصين وماليزيا: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

أعربت الصين وماليزيا عن رفضهما للتهجير القسري، ودعتا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادا إلى حل الدولتين.

وأكدت الصين وماليزيا، بيان مشترك صدر اليوم الخميس في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى ماليزيا، نشرته وكالة (شنخوا)، أن غزة تعود للشعب الفلسطيني وتعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ودعتا إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

“الفلسطينيون يحكمون فلسطين”

وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بمبدأ “الفلسطينيون يحكمون فلسطين” في إدارة غزة ما بعد الحرب، وعبّرا عن رفضهما للتهجير القسري لسكان غزة.

كما دعا الجانبان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا إلى حل الدولتين وضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد البلدان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وجدّدت الدولتان التزامهما بتعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة بريكس.

ووقّع الجانبان خلال زيارة شي 31 اتفاقية تشمل مجالات التجارة والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والزراعة.

وغادر شي ماليزيا صباح اليوم متوجّها إلى كمبوديا في إطار جولة تشمل 3 دول بجنوب شرق آسيا وتضم أيضًا فيتنام.

ردا على رسوم ترامب

وتأتي جولة الرئيس الصيني في وقت تسعى بيجين إلى تنسيق الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد الدول الـ10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومن ضمنها فيتنام وماليزيا، من بين الأكثر تضرّرًا من الرسوم الجمركية الأمريكية التي عُلقت موقتًا لمدة 90 يومًا.

وإذا طبقت هذه الرسوم الجمركية فإن فيتنام، القوة الصناعية وعضو التكتل الإقليمي، ستواجه تعرفة بقيمة 46% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين أن كمبوديا المجاورة، البلد المنتج الرئيسي للملابس منخفضة الكلفة لكبرى العلامات التجارية الغربية، ستخضع لرسوم بنسبة 49%، أما ماليزيا فنصيبها 24%.

وتعدّ الصين أوّل شريك تجاري لماليزيا منذ 16 عامًا على التوالي. وفي 2024، بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 16.8% من التبادلات التجارية الإجمالية لماليزيا، بحسب وزارة الخارجية الماليزية.