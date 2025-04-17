بقذائف “الياسين 105”.. القسام تعلن استهداف دبابات للاحتلال شرق غزة

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، يوم الأربعاء، في بيان مقتضب على “تلغرام” أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات من طراز “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح البيان أن الاستهداف جاء خلال توغل الدبابات قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وخرقت إسرائيل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1600 شخص وجرح أكثر من 4 آلاف.

وبهذا يرتفع عدد شهداء وجرحى الحرب التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 51 ألف شهيد وأكثر من 116 ألف مصاب، ممن وصلوا إلى المستشفيات، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ولا يزال هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.