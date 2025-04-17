خيام النازحين احترقت على الأطفال.. مجزرة جديدة للاحتلال في غزة واستهداف مدرسة إيواء (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن عدد من استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع، ارتفع إلى 29 شهيدا بينهم عائلتان كاملتان.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان عبر تليغرام “جريمة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، انتشال أكثر من 15 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، في استهداف خيام نازحين بنهاية شارع الإسطبل بمواصي خان يونس جنوبي القطاع”.

اشتعال الخيام وتفحّم الجثث

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في الخيام وتفحم الجثامين، وجرى نقل الجرحى وجثث الشهداء إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أفاد الدفاع المدني بانتشال جثماني طفل ووالده، إضافة إلى 7 مصابين؛ إثر قصف إسرائيل خيمة نازحين بمحيط أبراج طيبة غرب خان يونس.

قصف مدرسة إيواء

وفي شمال قطاع غزة، استُشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

استشهاد أسرة كاملة

كما قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين في شارع الداخلية الجديد ببلدة جباليا، وأدى القصف إلى استشهاد 7 فلسطينيين، هم كل أفراد عائلة عسلية، الزوج والزوجة وأبناؤهما الخمسة، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا بالشمال أيضا، جرى انتشال 6 شهداء ومصابين، إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين، وفق بيان للدفاع المدني.

قصف بالمسيّرات

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح، مما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس، مما أسفر عن استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، في حين شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم إصاباتهم خطيرة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة.