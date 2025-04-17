زاهر جبارين: نتنياهو هو من يرفض الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

قال زاهر جبارين رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، إن الضغط العسكري على غزة أدى إلى مقتل المزيد من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وفي كلمة مصوّرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكد جبارين مواصلة “خوض معركتنا الكبرى من أجل المسرى والأسرى للعام الثاني على التوالي، وإن العدو لن يفلح في تحقيق أهدافه في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه”.

“تهديدات نتنياهو لن تغيّر شيئا”

وأضاف “العدو المجرم لا ولن يفلح في تحقيق أهدافه في اقتلاع شعبنا من أرضه، وإن الثبات فوق الأرض هو عقيدة وانتماء، وإن شعبنا الفلسطيني يضرب أعظم نماذج في التاريخ بثباته فوق أرضه، ولن يشهد العالم مرة أخرى مخيمات فلسطينية تقام أو مشاهد لجوء أو فلسطيني يبكي من أجل العودة لأرضه”.

وأضاف “دفعنا ثمنًا وسندفع من أرواحنا وأعمارنا وكل ما نملك من أجل أرضنا وقدسنا وأقصانا، ولن يغير تهديد نتنياهو وكل زبانيته قناعة طفل فلسطيني صغير ولا شيخ كبير”.

وأشار إلى أن “الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني سيدفع ثمنها عاجلا أو آجلا، وهو يدفع ثمنها اليوم من رصيده السياسي والأخلاقي في العالم، إن كان له أخلاق”.

“نتنياهو هو من يرفض الإفراج عن الأسرى”

وأكد جبارين حرص حركة حماس وهي تخوض معركة التفاوض على “وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من يرفض الإفراج عن الأسرى وعقد صفقة تبادل شاملة”.

وقال جبارين “لقد سقطت أكذوبة الدولة اليهودية التي نشأت لتحمي مواطنيها على يد نتنياهو وعصابته المجرمة، وفي قراره العودة للحرب يترك أسراه في غزة للقتل جوعا أو بردا أو مرضا أو نتيجة القصف المتعمد، ويرفض خروجهم دفعة واحدة من أجل أهدافه السياسية الشخصية واستمرار حكومته”.

واتهم جبارين نتنياهو بأنه “رفض صفقات إنسانية في بداية الحرب ورفض توقيع الاتفاق مرتين في مايو/أيار ويوليو/تموز من العام الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا مشمولين في المرحلة الأولى وكانوا أحياء وخرجوا جثامين”.

تحديات مصيرية

وأكد جبارين أن الضغط العسكري على قطاع غزة أدى إلى مقتل المزيد من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون “تحديات مصيرية مع محاولات العدو فرض مشروع الحسم والضم على الضفة الغربية وتهويد المسجد الأقصى وتدنيسه”.

وقال إن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية أصبح “مشهدًا لا تخطئه العين مع مشهد البوابات التي حولت المدن إلى سجون صغيرة يتحكم بها جيش الاحتلال”.

ودعا جبارين إلى “مشروع نضالي شامل واضح وجاد يحمي الضفة الغربية ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويمنع ضمّها لهذا الكيان الغاصب”.

وفي رسالته إلى الأسرى الفلسطينيين، قال “لقد خرجتم في معركة وطنية تاريخية، فدوركم ممتد لحمل أمانة المقاومة وتوحيد بوصلة شعبنا نحو الحرية”.