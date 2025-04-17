“سجود ملحمي” في الأقصى.. آلاف يقتحمون ساحة حائط البراق ومقبرة باب الرحمة (شاهد)

اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة في خامس أيام “عيد الفصح اليهودي”.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن حشود المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا فيها طقوسًا تلمودية.

سجود ملحمي

وأظهرت لقطات، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف من حزب “الصهيونية الدينية” تسفي سوكوت وهو يؤدي السجود الملحمي في المسجد الأقصى المبارك.

وتشهد المنطقة الشرقية للأقصى انبطاحًا يوميًّا من المقتحمين وسط وجود شرطة الاحتلال، ومنع المسلمين من المصلين وموظفي الأوقاف من الوصول إلى المنطقة، حسبما ذكر “مركز معلومات وادي حلوة – القدس”.

مقطع يظهر عضو الكنيست "تسفي سوكوت" من حزب "سموتريتش" وهو يؤدي السجود الملحمي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/DK9MppCD4m — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 17, 2025

ساحة حائط البراق

كما اقتحم آلاف المتطرفين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما تسمى “صلاة بركة الكهنة”.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حوّلت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

مقبرة باب الرحمة

ونقلت وكالة الأنباء الفسطينية عن مصادر محلية، أن مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسًا تلمودية تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى في انتهاك سافر لقدسية المقبرة.

وتضم مقبرة باب الرحمة قبور عدد من الصحابة والعلماء والقيادات الإسلامية وشهداء الفتوحات الإسلامية، وتشكّل امتدادًا من باب الأسباط حتى نهاية السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولًا إلى منطقة القصور الأموية جنوب المسجد.

مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة بالقدس pic.twitter.com/K5iam2dcjM — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 17, 2025

تضاعُف أعداد المقتحمين

وفي تقرير لها، الثلاثاء، قالت محافظة القدس إن المسجد الأقصى شهد خلال الأيام الأولى من عيد الفصح اليهودي لعام 2025 تصعيدًا في وتيرة الاقتحامات، حيث اقتحمه في اليوم الأول 494 مستوطنًا، وارتفع العدد في اليوم الثاني إلى 1149، ثم إلى 1732 في اليوم الثالث، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي مقارنة مع عيد الفصح العام الماضي، بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد في اليوم الأول 292، وفي اليوم الثاني 875، بينما سجل اليوم الثالث 430، مما يعكس تضاعفًا لافتًا في أعداد المقتحمين هذا العام.

وأطلقت جماعة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستوطنين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة، وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما سمّته “أيام الاقتحامات المركزية” خلال فترة “عيد الفصح”.