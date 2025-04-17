في يوم الأسير الفلسطيني.. تصاعد الدعوات لمحاسبة الاحتلال وفضح جرائمه بحق المعتقلين

في السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام، يحيي الفلسطينيون “يوم الأسير الفلسطيني” تكريمًا لنضال آلاف المعتقلين الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف تصفها المؤسسات الحقوقية بأنها الأبشع في التاريخ الحديث.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، في بيان إن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف أسير، موزعين على أكثر من 20 مركز اعتقال وتعذيب، حيث تُنتهك حقوقهم الأساسية، وتُمارس بحقهم أبشع أشكال القمع.

وأشار البيان، إلى أن هذه الذكرى تأتي وسط حرب إبادة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 560 يومًا، اعتقل خلالها أكثر من 4 آلاف فلسطيني من سكان القطاع، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي.

وأضاف البيان: “يُحتجز معظم هؤلاء المعتقلين في ظروف لا إنسانية داخل معسكر (سديه تيمان)، الذي تحوّل إلى رمز للرعب يُعرف بـ(مسلخ التعذيب)، حيث يتم تعريض الأسرى لتعذيب ممنهج يشمل الشبح والضرب الوحشي والتعرية وخلع الأظفار وهجمات الكلاب، وسط حرمان تام من النوم والرعاية الصحية”.

وأكد البيان أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 أسيرًا منذ بدء العدوان، أكثر من 40 منهم من غزة، في حين يحتجز الاحتلال جثامينهم ويرفض الإفصاح عن هويات عدد من الشهداء.

ويُمنع الأسرى من تلقي العلاج أو زيارة محاميهم وذويهم لأشهر طويلة، ما يعكس عمق الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج.

قوانين إسرائيلية جديدة لشرعنة القمع

وفي تصعيد خطر، لجأ الاحتلال إلى تعديل تشريعاته، وعلى رأسها قانون “المقاتل غير الشرعي”، لمنح الغطاء القانوني للتعذيب والإخفاء القسري، في خطوة تهدف إلى شرعنة الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين خارج أي رقابة أو محاسبة دولية.

وفي بيان منفصل، شدد مكتب إعلام الأسرى، على أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، خصوصًا في سجون مثل “سديه تيمان” وسجن الرملة تحت الأرض، بلغت مستويات غير مسبوقة من الوحشية، وسط صمت دولي مطبق.

وتحدث البيان عن شهادات مرعبة من أسرى محررين توثق عمليات اغتصاب وتعذيب جسدي ونفسي ونشر متعمد للأمراض، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

دعوات للتحرك الدولي

وأكد المكتب أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولويات الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيرًا إلى أن صفقة “طوفان الأحرار” الأخيرة أعادت الأمل بإمكانية تحرير الأسرى وكسر القيد، تمامًا كما حدث في صفقة “وفاء الأحرار” السابقة.

ودعا البيان إلى تدويل قضية الأسرى وتكثيف الضغوط السياسية والإعلامية والحقوقية على الاحتلال، والعمل من أجل إدراج انتهاكاته ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ختام البيان، دعا مكتب إعلام الأسرى، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الشعبية والمسيرات الجماهيرية، وفاءً للأسرى ودعمًا لصمودهم في وجه الجلاد، مؤكدًا أن العدالة لن تتحقق إلا بالإفراج الكامل عن الأسرى ومحاسبة كل من تورط في تعذيبهم.