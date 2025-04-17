“من أصعب أيام حياتي”.. أسير محرر يكشف تفاصيل مروعة أثناء اعتقاله في سدي تيمان (فيديو)

في يوم الأسير الفلسطيني (الذي يوافق 17 إبريل/نيسان من كل عام) كشف الأسير المفرج عنه فايز أيوب عن تفاصيل مروّعة من معاناته هو وغيره من الأسرى خلال فترة احتجازه في سجون الاحتلال طوال أكثر من 5 أشهر منذ اعتقاله من قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الطريق إلى سدي تيمان

وروى الأسير المفرج عنه في 10 إبريل الجاري، للجزيرة مباشر، قصة اعتقاله، فقال “في يوم 6 نوفمبر اعتقلوني على حاجز الإدارة المدنية، وكنت أنا و5 معتقلين، فالجيش أخدونا على بيت، خلونا نغير أواعينا ونلبس ملابس لونها أبيض، وغمضوا عنينا وكلبشونا”.

وتابع “بعدها أخدونا للتحقيق وطول الوقت كنا نتعرض للضرب منهم، وبعدين نقلونا لمنطقة مقطوعة ما بعرفها، وخلونا نقعد على رُكبنا، وبعدين نقلونا على سجن سدي تيمان، ولكن طول الطريق واحنا بنتعرض للضرب والإهانة والتنكيل”.

وكشفت شهادة أيوب (56 عامًا) عن معاناة قاسية قاساها في سجن سدي تيمان السيّئ السمعة، تضمنت الضرب، والتجويع، والإهمال، وانعدام الرعاية الصحية، خلال فترة اعتقاله.

“من أصعب أيام حياتي”

وأضح أيوب أن الأيام الأولى داخل السجن كانت من أصعب أيام حياته، فقال “ثاني يوم وصلنا فيه السجن، تعرّضنا لقمع قاسٍ جدًّا، وبساطير (أحذية) الجنود علّمت على صدورنا وظهورنا من كثر الضرب، لدرجة كانوا يمسكوا رأس الشخص ويخبطوه بالحديد، لحد ما ينزل منه دم ويتركوه بدون علاج”.

وأكد فايز أن التعذيب داخل السجن كان عبارة عن “روتين يومي”، مشيرًا إلى عدة أساليب للتعذيب كان الاحتلال يستخدمها ضد المعتقلين، وأضاف “بالبرد كانوا يخلونا ننام على سراير الحديد، بدون فرشات، وكانوا يخلونا نقف مدة طويلة على رجلينا واحنا رافعين أيدينا، وكل شوي بيدخلوا يفتشوا بغُرفنا ويضربونا”.

كما لفت أيوب إلى أن جنود الجيش كانوا يتعاملون بصورة قاسية مع الأسرى المرضى، رغم تعبهم، حيث كانت سلطات السجون تتعمد تركهم دون علاج، وتابع “كان في أسير كبير بالسن ومريض، وبعد معاناة لما أخذوه على العيادة، وقعوه على الأرض وسحبوه سحب بإهانة”.

صدمة

وقال أيوب إنه صُدم باستشهاد عدد من أقاربه وأصدقائه في قطاع غزة أثناء وجوده في سجن سدي تيمان، حيث لم يكن لديه أي تواصل مع عائلته أو محاميه أو أي منظمة حقوقية.

وأضاف “فوجئت باستشهاد ابن شقيقي وابن شقيقتي وزوجته وأولاده، وعدد من الأصدقاء والأقارب”.

ويحيي الفلسطينيون يوم الأسير في السابع عشر من شهر إبريل/نيسان من كل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضية آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز معاناتهم ورفع الوعي بحقوقهم في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها.

ويأتي يوم الأسير هذا العام وسط تصاعد مستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، الذين تزايدت أعدادهم بشكل مطّرد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، ولا يشمل هذا العدد معتقلي قطاع غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري، كما يبلغ عدد الأسيرات 29، وعدد الأسرى الأطفال نحو 400 طفل.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3498 معتقلًا إداريًّا حتى بداية إبريل/نيسان الجاري من بينهم 4 نساء، وأكثر من 100 طفل. وبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بأنهم مقاتلون غير شرعيين وفقًا لبيانات إدارة السّجون الإسرائيلية 1747 حتى بداية إبريل/نيسان 2025.