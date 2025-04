نيويورك تايمز: ترامب أوقف خطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض منح الضوء الأخضر لخطة عسكرية إسرائيلية كانت تستهدف توجيه ضربة إلى منشآت نووية إيرانية في شهر مايو/أيار المقبل، مفضّلًا إعطاء فرصة للدبلوماسية ومحادثات جديدة مع طهران حول برنامجها النووي.

وذكرت الصحيفة أن القرار جاء عقب نقاشات مطولة داخل الإدارة الأمريكية، شهدت انقسامًا بين مسؤولين يفضّلون الخيار العسكري وآخرين يرون أن التصعيد لن يحقق نتائج حاسمة.

وأفادت التقارير بوجود مؤشّرات لدى إيران على استعدادها للتفاوض، دفعت واشنطن إلى تأجيل أي عمل عسكري في الوقت الراهن.

وبحسب المصادر، فقد كانت الخطّة الإسرائيلية تشمل غارات جوية وعمليات “كوماندوز” ضد منشآت نووية تحت الأرض، وكان تنفيذها يتطلّب دعمًا عسكريًّا أمريكيًّا مباشرًا. إلا أن ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن هذا الشهر، أبلغه أن الإدارة الأمريكية بدأت محادثات مع إيران، وأن أي تحرّك عسكري سيكون مؤجّلًا حتى تُستنفد الفرص الدبلوماسية.

ورغم رفضه الفوري، لم يستبعد ترامب الخيار العسكري مستقبلًا، قائلًا في تصريح لاحق “إذا تطلّب الأمر عملًا عسكريًّا، فسنقوم به.. وإسرائيل ستكون في المقدمة”. كما أوفد مدير الاستخبارات جون راتكليف إلى القدس لبحث السيناريوهات المحتملة مع نتنياهو ورئيس جهاز الموساد.

ومن جانبها، قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، تقارير تحذيرية للبيت الأبيض، أشارت فيها إلى أن أي تصعيد في هذا التوقيت قد يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق لا ترغب واشنطن في خوضها. وهو ما عزّز موقف المسؤولين الداعمين للدبلوماسية، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس.

