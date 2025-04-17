والد جندي إسرائيلي أسير يعلق على فيديو بثته سرايا القدس ويهاجم حكومة نتنياهو

أكد والد الأسير الإسرائيلي روم براسلافسكي، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، لا تولي أي اهتمام لمطالب العائلات المتعلّقة بإعادة المحتجزين من غزة، موضحًا أنه “لا أحد في الحكومة يكترث ولا نتلقى أي استجابة لمطالبنا”.

وأشار والد الأسير إلى أن نتنياهو “اتخذ من المختطفين رهائن ويتصرف كبطل على حسابهم، في وقت يعاني فيه المختطفون في غزة من أوضاع صعبة”.

الأسرى “يحتضرون”

ووصف الوضع بـ”الإرهاب النفسي” الذي يمارس على العائلات، مشيرًا إلى أن الأسرى “يحتضرون” ولا يستطيع فهم سبب عدم اتخاذ نتنياهو خطوات لوقف هذه المعاناة حتى الآن.

"כולנו בטלטלה אחת" • אופיר, אביו של החטוף רום ברסלבסקי, מספר על הקושי איתו מתמודדת המשפחה: "אחיו הגדול לפני כמה ימים התמוטט ופרכס, אחיו הקטן נכנס היום הביתה, סגר את החדר ושם על עצמו את השמיכה" >>#בוקר_טוב_ישראל | @efitriger pic.twitter.com/q90glyK9IJ — גלצ (@GLZRadio) April 17, 2025

“نحن جميعًا في صدمة واحدة”

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد روم، قوله “نحن جميعًا في صدمة واحدة”، مضيفًا أن شقيقه الأكبر انهار قبل أيام وأصيب بنوبة صرع، كما عاد شقيقه الأصغر إلى المنزل اليوم، وأغلق غرفته ووضع البطانية عليه بسبب الصدمة النفسية.

وتابع “نحن بحاجة إلى إصدار بيان لا لبس فيه بأن الكيل قد طفح، نحن بحاجة إلى أن نقول على الأقل إننا مستعدون لوقف الحرب وإخراجهم من هناك”.

אופיר, אביו של החטוף רום ברסלבסקי, מגיב על אות החיים שפורסם אתמול: "צריך לצאת בהצהרה חד משמעית שמספיק עם זה – צריך לפחות להגיד שמוכנים להפסיק את המלחמה ולהוציא אותם משם" >>#בוקר_טוב_ישראל | @efitriger pic.twitter.com/0mjH9H4pPl — גלצ (@GLZRadio) April 17, 2025

“لم نسمع أي شيء جديد من نتنياهو”

ومن جانبه، قال أفياتار دافيد، شقيق روم في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية “لم نسمع أي شيء جديد من نتنياهو، وقد قال لنا إنه يقوم بكل ما في وسعه لإنقاذ المختطفين”.

وأمس الأربعاء، وجّه الجندي الإسرائيلي روم بارسلافسكي، الأسير لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نداءً إلى الحكومة الإسرائيلية، مطالبًا بإنقاذه من الأسر المستمر منذ عام ونصف في قطاع غزة.

وتحدث بارسلافسكي (21 عامًا)، في رسالة بثتها سرايا القدس، بلهجة يائسة عن ظروف احتجازه القاسية، مؤكدًا أنه يعيش منذ أكثر من 18 شهرًا في “جحيم يومي” من انعدام الطعام والماء والرعاية الصحية.